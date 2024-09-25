Samsun için 'kıyı erozyonu' uyarısı: Daha da tehlikeli durumlara ulaşacak

ONDOKUZ Mayıs Üniversitesi'nden (OMÜ) Doç. Dr. Faruk Aylar, Samsun'da 2 ayda 2'nci kez yaşanan kıyı erozyonuna ilişkin, "Eğer gerekli tedbirler alınmazsa, telafisi mümkün olmayan birtakım sonuçlarla karşı karşıya kalabiliriz. Bu erozyon özellikle Atakum ile 19 Mayıs ilçesi arasındaki sahada daha da tehlikeli durumlara ulaşacak" dedi.

Atakum ilçesi İncesu mevkisinde 31 Temmuz'da kıyı erozyonu nedeniyle sahildeki beton kaldırım yolu çöktü. 2 gün önce de aynı bölgenin yakınlarında yeniden erozyon oluştu, beton kaldırım yolu yine zarar gördü. Kıyı erozyonunun aralıksız şekilde devam ettiğini belirten Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Faruk Aylar, "Bu konuda uzman kişilerin sahada gerekli incelemeleri yapmaları ve yerel kuruluşlarla bunu bir araya gelerek değerlendirmeleri gerekiyor. Çünkü sadece oraya taş yığarak, duvar yaparak bunun önüne geçemeyiz. Eğer gerekli tedbirler alınmazsa, telafisi mümkün olmayan birtakım sonuçlarla karşı karşıya kalabiliriz" dedi.