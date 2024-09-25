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        Samsun için 'kıyı erozyonu' uyarısı: Daha da tehlikeli durumlara ulaşacak

        ONDOKUZ Mayıs Üniversitesi'nden (OMÜ) Doç.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.09.2024 - 10:42 Güncelleme: 25.09.2024 - 10:45
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        Samsun için 'kıyı erozyonu' uyarısı: Daha da tehlikeli durumlara ulaşacak
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        ONDOKUZ Mayıs Üniversitesi'nden (OMÜ) Doç. Dr. Faruk Aylar, Samsun'da 2 ayda 2'nci kez yaşanan kıyı erozyonuna ilişkin, "Eğer gerekli tedbirler alınmazsa, telafisi mümkün olmayan birtakım sonuçlarla karşı karşıya kalabiliriz. Bu erozyon özellikle Atakum ile 19 Mayıs ilçesi arasındaki sahada daha da tehlikeli durumlara ulaşacak" dedi.

        Atakum ilçesi İncesu mevkisinde 31 Temmuz'da kıyı erozyonu nedeniyle sahildeki beton kaldırım yolu çöktü. 2 gün önce de aynı bölgenin yakınlarında yeniden erozyon oluştu, beton kaldırım yolu yine zarar gördü. Kıyı erozyonunun aralıksız şekilde devam ettiğini belirten Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Faruk Aylar, "Bu konuda uzman kişilerin sahada gerekli incelemeleri yapmaları ve yerel kuruluşlarla bunu bir araya gelerek değerlendirmeleri gerekiyor. Çünkü sadece oraya taş yığarak, duvar yaparak bunun önüne geçemeyiz. Eğer gerekli tedbirler alınmazsa, telafisi mümkün olmayan birtakım sonuçlarla karşı karşıya kalabiliriz" dedi.

        'HEM KIYI AŞINIYOR HEM DE AŞINAN MALZEME DENİZ TARAFINDAN ÇEKİLİYOR'

        Doç. Dr. Faruk Aylar, "Samsun'da yine istemediğimiz bir olay ile karşılaştık. Kıyı erozyonu maalesef yine yoğun bir şekilde devam ediyor. Belediye ekipleri, Samsun Valiliği, bu konuda çalışmalar yapıyorlar. Tabii bu doğal bir süreç. Bu süreci beşeri müdahaleler ile ne kadar engelleyebiliriz bilmiyoruz. Bu biraz tartışmalı bir konu. Dolayısıyla hem küresel ısınmaya bağlı yükselen deniz seviyesi hem bu bölgedeki jeolojik yapının özelliği ve Karadeniz'in birden derinleşmesi, bu kıyılardaki aşınmanın artmasında etken olmakta. Bir de yoğun bir akıntı var. Hem kıyı aşınıyor hem de aşınan malzeme deniz tarafından çekiliyor. Bu erozyon özellikle Atakum ile 19 Mayıs ilçesi arasındaki sahada daha da tehlikeli durumlara ulaşacak" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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