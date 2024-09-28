Samsunspor - Göztepe maçında hastaneye kaldırılan Solet'in durumu iyi

SÜPER Lig'de Samsunspor - Göztepe maçının ilk dakikasında Zeki Yavru ile hava topunda çarpışan ve hastaneye kaldırılan İzmir ekibinin oyuncusu Isaac Solet’in durumunun iyi olduğunu bildirildi.

Süper Lig’in 7’nci haftasında Samsunspor – Göztepe maçının 1’inci dakikasında Zeki Yavru ile hava topu mücadelesinde çarpışarak yerde kalan Isaac Solet, bir müddet yerde hareketsiz kaldı. Hakem Mehmet Türkmen sağlık ekiplerini sahaya çağırdı. Ardından sahaya çağrılan ambulansla Isaac Solet hastaneye kaldırıldı.

Hastaneye kaldırılan Isaac Solet hakkında açıklama yapan Göztepe, "Samsunspor ile oynadığımız karşılaşmanın ilk dakikasında rakip oyuncuyla girdiği hava topu mücadelesinde kafasına darbe alan oyuncumuz Issac Solet, kısa süreli bilinç kaybı yaşamış, ancak şu anda bilinci açık ve sağlık durumu iyidir. Oyuncumuz kontrol amaçlı hastanede müşahede altında tutulmaktadır. Oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz” dedi.