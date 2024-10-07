Irmakta ceset ihbarından kıyafet çıktı

Canik ilçesi Şehit Mustafa Zıvalı Bulvarı’nda yürüyüş yapanlar, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayıp, Mert Irmağı’nda ceset gördükleri ihbarında bulundu. Bunun üzerine bölgeye polis, dalgıç ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Irmağa inen ekipler, sudaki nesneyi çıkardı. Yapılan kontrolde, nesnenin bir gömleğe sarılmış kıyafetler olduğu belirlendi. Ekipler, kıyafetleri poşetleyip çöp kutusuna attı.

SAMSUN’un Canik ilçesinde ırmakta ceset olduğu ihbarına giden ekipler, bir gömleğin içine konulup bağlanmış kadın kıyafetiyle karşılaştı. Ekipler, poşetledikleri kıyafetleri çöpe attı.

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