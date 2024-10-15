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        Marketten gıda malzemesi çalıp, eve hırsızlık için girdi; 2 gözaltı

        SAMSUN'da marketten gıda malzemesi çalan N.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.10.2024 - 14:07 Güncelleme: 15.10.2024 - 14:10
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        Marketten gıda malzemesi çalıp, eve hırsızlık için girdi; 2 gözaltı
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        SAMSUN’da marketten gıda malzemesi çalan N.G. (50) adlı kadın, daha sonra başka bir kadınla hırsızlık için eve girdi. Evde ziynet eşyası ve para bulamayan 2 şüpheli, gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, İlkadım ilçesindeki bir marketten gıda ürünleri çalan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, gıda malzemelerini çalan kişinin N.G. (50) olduğunu tespit etti. N.G., bir süre sonra yanına K.K.’yi (29) de alarak İlkadım ilçesi Selahiye Mahallesi’ndeki bir eve hırsızlık yapmak için girdi. Para ve ziynet eşyası bulamayan hırsızlar, evden ayrıldı. Ev sahibi, dairesine girildiğini fark etmesi üzerine durumu polise bildirdi. Çevredeki güvenlik kameralarını izleyen polis, şüphelileri yakalayıp gözaltına aldı. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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