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        Samsun'da darp ve gasp iddiasına 1 gözaltı, 2 kişi aranıyor

        SAMSUN'un İlkadım ilçesinde Ali G.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.10.2024 - 15:23 Güncelleme: 25.10.2024 - 15:25
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        Samsun'da darp ve gasp iddiasına 1 gözaltı, 2 kişi aranıyor
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        SAMSUN’un İlkadım ilçesinde Ali G. (22), sevgilisi Seda K. (25) ile annesi Pervin Z. (61) ve onun arkadaşı Ramazan U. (44) tarafından dövülüp, para ve cep telefonu gasbedildi. Pervin Z. gözaltına alınırken, diğer 2 şüpheli aranıyor.

        Olay, dün İlkadım ilçesi Reşadiye Mahallesi’nde meydana geldi. Ali G. iddiaya göre sevgilisi Seda K., annesi Pervin Z. ve onun arkadaşı Ramazan U. tarafından darbedildi. Şüpheliler Ali G’nin 1200 lirasını ve cep telefonunu da gasbetti. Ali G.’nin şikayeti üzerine çalışma başlatan polis, olayın yaşandığı eve gidip, Pervin Z.’yi gözaltına aldı.

        4,5 YIL HAPİSLE ARANIYORMUŞ

        Pervin Z.’nin yapılan incelemede, ‘Fuhşa teşvik, aracılık veya yer temin etme’ suçundan 8 ayrı aranması olduğu, toplamda 4,5 yıl hapis cezası bulunduğu, 11 bin 700 lira da para cezası bulunduğu belirlendi.

        Polis, olayın ardından kaçan Seda K. ve Ramazan U.’nun yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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