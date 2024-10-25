Samsun'da darp ve gasp iddiasına 1 gözaltı, 2 kişi aranıyor

SAMSUN’un İlkadım ilçesinde Ali G. (22), sevgilisi Seda K. (25) ile annesi Pervin Z. (61) ve onun arkadaşı Ramazan U. (44) tarafından dövülüp, para ve cep telefonu gasbedildi. Pervin Z. gözaltına alınırken, diğer 2 şüpheli aranıyor.

Olay, dün İlkadım ilçesi Reşadiye Mahallesi’nde meydana geldi. Ali G. iddiaya göre sevgilisi Seda K., annesi Pervin Z. ve onun arkadaşı Ramazan U. tarafından darbedildi. Şüpheliler Ali G’nin 1200 lirasını ve cep telefonunu da gasbetti. Ali G.’nin şikayeti üzerine çalışma başlatan polis, olayın yaşandığı eve gidip, Pervin Z.’yi gözaltına aldı.