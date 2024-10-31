Öğrenciler otururken banka yorgun mermi isabet etti
SAMSUN'un Tekkeköy ilçesindeki bir ortaokulda, teneffüste öğrencilerin oturduğu banka yorgun mermi isabet etti.
SAMSUN’un Tekkeköy ilçesindeki bir ortaokulda, teneffüste öğrencilerin oturduğu banka yorgun mermi isabet etti. Öğrenciler ölümden dönerken, polis, silahı ateşleyen kişinin yakalanması için çalışma başlattı.
Tekkeköy ilçesi Çay Mahallesi’ndeki ADEKA Ortaokulu’nda, teneffüs sırasında öğrencilerin oturduğu banka yorgun mermi isabet etti. Merminin banka saplanırken, ölümden dönen öğrenciler durumu öğretmenlerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri, inceleme yapıp, banka saplanan mermiyi çıkardı. Ekipler, silahı ateşleyen şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
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