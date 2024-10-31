10 yıl hapisle aranan firari hükümlü kimlik sorgusunda yakalandı

SAMSUN'un Atakum ilçesinde restoranda çalıştığı sırada yapılan kimlik sorgusunda 10 yıl 4 gün hapis cezasıyla arandığı tespit edilen firari hükümlü Yusuf Coşkuner (33), yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Atakum Jandarma Komutanlığı ekipleri, devriye gezerken, Sarıışık mevkisinde restoranda çalışan Yusuf Coşkuner'in kimliğini sorguladı. Coşkuner'in, Çerkezköy İlamat ve İnfaz Bürosu tarafından 'Tüzel kişi sorgusunun karşılıksız çek düzenleme' suçundan 10 yıl 4 gün kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu, Aksaray 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde ise 'Hükümlü veya tutuklunun kaçması' suçundan ifadesinin alınmasına yönelik yakalanmasının olduğu tespit edildi. Yusuf Coşkuner, jandarma tarafından gözaltına alındı.