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        9 ilden 20 kişiyi toplam 1 milyon lira dolandıran 3 şüpheliye gözaltı

        SAMSUN'da emlakçıların alım-satım ilanlarının bulunduğu platformdaki üyeliklerini ele geçirip, sahte kiralık ev ilanlarıyla 9 ilden 20 kişiyi toplam 1 milyon lira dolandıran 3 şüpheli, gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.11.2024 - 12:36 Güncelleme: 02.11.2024 - 12:40
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        9 ilden 20 kişiyi toplam 1 milyon lira dolandıran 3 şüpheliye gözaltı
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        SAMSUN'da emlakçıların alım-satım ilanlarının bulunduğu platformdaki üyeliklerini ele geçirip, sahte kiralık ev ilanlarıyla 9 ilden 20 kişiyi toplam 1 milyon lira dolandıran 3 şüpheli, gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, emlakçıların alım-satım ilanlarının bulunduğu platformdaki üyeliklerini ele geçirip, sahte kiralık ev ilanlarıyla dolandırıcılık yapan D.A. (22), C.K. (24) ve E.Ş. (24) isimli kadının yakalanması için çalışma başlattı. Samsun, Gaziantep, Yalova, Manisa, Bolu, İzmir, Çorum, Balıkesir ve Kayseri’de yaşayan 20 kişiyi toplam 1 milyon lira dolandıran 3 şüphelinin, Samsun'un İlkadım ilçesindeki evlerine operasyon düzenlendi. Aramalarda 6 cep telefonu, 1 tablet, 1 hafıza kartı ve 11 SIM kart ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli, gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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