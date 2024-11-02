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        Samsun'da 'park yeri' kavgası; 1 yaralı

        SAMSUN'dapark yeri nedeniyle çıkan kavgada Y.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.11.2024 - 13:00 Güncelleme: 02.11.2024 - 13:05
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        Samsun'da 'park yeri' kavgası; 1 yaralı
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        SAMSUN'dapark yeri nedeniyle çıkan kavgada Y.S., (53) daha önce de birçok kez tartıştığı A.B.'yi (43) tabanca ile yaraladı.

        Olay, dün akşam saatlerinde İlkadım ilçesi Karadeniz Mahallesi Saadet Caddesi'nde meydana geldi. Y.S., iddiaya göre araç kiralaması yapılan iş yerinin önüne motosikletini park etmek istedi. İş yeri çalışanı A.B. tepki gösterince tartışma çıktı. Daha önce de tartışan ikili arasındaki tartışma büyüdü. A.B. çıkardığı tabanca ile Y.S.'ye ateş etti. Kurşunun karnını sıyırdığı hafif yaralı Y.S. ambulansla Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, A.B. suç aleti tabanca ile gözaltına alındı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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