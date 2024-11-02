Otomobilini ateşe vermek isteyince gözaltına alındı, serbest kalınca ikinci denemesinde yaktı

SAMSUN’un Tekkeköy ilçesinde otomobilini yakmaya çalışan alkollü M.A., esnaf tarafından engellendi. M.A. gözaltına alınıp, emniyete götürüldüğü sırada ise polis aracının camını kırdı. İşlemlerinin ardından serbest bırakılan M.A., yanıcı madde döktüğü otomobili bu kez ateşe verdi. M.A., yeniden gözaltına alındı.

Tekkeköy ilçesi Şabanoğlu Mahallesi Organize Sanayi Sitesi’nde, saat 14.30 sıralarında iddiaya göre, M.A. içki içip, otomobilini mazot dökerek yakmaya çalıştı. Çevredeki esnaf, M.A.’nın otomobilini yakmasını engelleyip, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. İşlemleri için emniyete götürülmek üzere polis otosuna bindirilen M.A., seyir halindeyken aracın nezarethane kısmının camını kırdı. M.A., hakkında 'Genel güvenliği tehlikeye sokmak' ve 'Kamu malına zarar vermek' suçlarından adli işlem yapılarak serbest bırakıldı.