Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Eşine mesaj atan akrabasını öldüren sanığa 'haksız tahrik' indirimi

        SAMSUN'un Salıpazarı ilçesinde eşiyle mesajlaştığı için aralarında husumet oluşan akrabası İbrahim Keskin'i (32) tabancayla vurarak öldüren Murat Keskin'e (45) verilen 25 yıl hapis cezası istinaf mahkemesince bozuldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.11.2024 - 19:19 Güncelleme: 05.11.2024 - 19:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eşine mesaj atan akrabasını öldüren sanığa 'haksız tahrik' indirimi
        ABONE OL
        ABONE OL

        SAMSUN’un Salıpazarı ilçesinde eşiyle mesajlaştığı için aralarında husumet oluşan akrabası İbrahim Keskin’i (32) tabancayla vurarak öldüren Murat Keskin’e (45) verilen 25 yıl hapis cezası istinaf mahkemesince bozuldu. ‘Haksız tahrik’ indirimi yapılmadığı için bozulan kararın ardından bugün yeniden hakim karşısına çıkan sanık, 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

        Olay, 21 Nisan 2023’te Samsun’un Salıpazarı ilçesi Gökçeli Mahallesi’ndeki bir dönercinin önünde meydana geldi. İddiaya göre, İbrahim Keskin, bir yakınıyla bayramın birinci günü yürüyüş yaptığı sırada, eşiyle mesajlaştığı için aralarında husumet bulunan akrabası Murat Keskin, karşısına çıktı. Tabancayla ateş açan Murat Keskin, İbrahim Keskin’i yaralayıp, yerde yattığı sırada da kafasına ateş etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerince götürülen Salıpazarı Devlet Hastanesi’ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olaydan sonra yakalanan şüpheli, tutuklanıp cezaevine gönderildi. Olay anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        CEZA 25 YILDAN 15 YILA İNDİ

        Çarşamba Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, Ağır Ceza Mahkemesi’nde kabul edildi. Davanın karar duruşmasında Murat Keskin, ‘Kasten öldürmek’ suçundan 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Sanığın avukatı Giray Güneş, istinaf mahkemesine itirazda bulundu.

        İtirazı inceleyen Samsun Bölge Adliye Mahkemesi 1’inci Ceza Dairesi, ‘Maktulün, sanığın eşiyle telefon ile yoğun şekilde mesajlaştığının anlaşılması karşısında maktulden sanığa yönelen hukuka aykırı ve haksız tahrik içeren eylemlerin nitelik ve boyutuna göre ‘Kasten öldürme’ suçundan dolayı verilen cezadan asgari oranda indirim yapılması gerektiğini’ gözeterek hükümlerin bozulmasına karar vererek dava dosyasını yerel mahkemeye gönderdi.

        Dava bugün Çarşamba Ağır Ceza Mahkemesi’nde yeniden görüldü. Mahkeme heyeti, verilen 25 yıl hapis cezasını 15 yıla indirip, ‘Ruhsatsız silah bulundurmak’ suçundan da 1 yıl 3 ay hapis ile bin lira para cezasına hükmetti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD seçimi piyasaları ve Türk ekonomisini nasıl etkiler?
        ABD seçimi piyasaları ve Türk ekonomisini nasıl etkiler?
        ABD'de son durum nedir?
        ABD'de son durum nedir?
        Adım adım ABD seçimleri
        Adım adım ABD seçimleri
        Bakan Işıkhan Habertürk'e konuştu
        Bakan Işıkhan Habertürk'e konuştu
        Kırgızistan ile 19 anlaşma
        Kırgızistan ile 19 anlaşma
        Silahlı kavgada iki kardeş öldü, 2 kişi yaralandı
        Silahlı kavgada iki kardeş öldü, 2 kişi yaralandı
        5 Kasım 2024: Bugün ne oldu?
        5 Kasım 2024: Bugün ne oldu?
        Eşi "gitmeyelim" dedi o dinlemedi: Kazandıkları 3 günlük tatil sonları oldu
        Eşi "gitmeyelim" dedi o dinlemedi: Kazandıkları 3 günlük tatil sonları oldu
        Sapanca Gölü alarmı! Kaza yapan araçlardan sızdı
        Sapanca Gölü alarmı! Kaza yapan araçlardan sızdı
        'Beyoğlu sapıkları' hakkında iddianame!
        'Beyoğlu sapıkları' hakkında iddianame!
        Sahte rapor operasyonunda çok sayıda gözaltı!
        Sahte rapor operasyonunda çok sayıda gözaltı!
        "Bize bir transfer dönemi daha lazım"
        "Bize bir transfer dönemi daha lazım"
        ABD'de bağışlarda ibre kimden yana?
        ABD'de bağışlarda ibre kimden yana?
        Trump'ın yardımcı adayı J.D. Vance nasıl biri?
        Trump'ın yardımcı adayı J.D. Vance nasıl biri?
        Kasımpaşa'nın 18'lik yıldızı: Yasin Özcan!
        Kasımpaşa'nın 18'lik yıldızı: Yasin Özcan!
        "Sözümün arkasındayım"
        "Sözümün arkasındayım"
        Ankaralı Turgut entübe edildi
        Ankaralı Turgut entübe edildi
        Osimhen harekatı!
        Osimhen harekatı!
        Migren dostu ofisler çözüm olabilir mi?
        Migren dostu ofisler çözüm olabilir mi?
        "Kira sorunu artık memleket meselesi"
        "Kira sorunu artık memleket meselesi"

        Benzer Haberler

        Samsun'da bir kadın evinde ölü bulundu
        Samsun'da bir kadın evinde ölü bulundu
        "Samsun'da Kadın İstihdamı ve Kadın Girişimciliği İşbirliği" protokolü imza...
        "Samsun'da Kadın İstihdamı ve Kadın Girişimciliği İşbirliği" protokolü imza...
        Samsun'da bariyere çarpan cipin sürücüsü öldü, eşi yaralandı
        Samsun'da bariyere çarpan cipin sürücüsü öldü, eşi yaralandı
        Samsun'da "Geleceğe Yön Veren Kadınlar" programı düzenlendi
        Samsun'da "Geleceğe Yön Veren Kadınlar" programı düzenlendi
        Samsun'da bir kadını evinde öldürüp ziynet eşyalarını gasbeden sanık hakim...
        Samsun'da bir kadını evinde öldürüp ziynet eşyalarını gasbeden sanık hakim...
        Kuzeninin eşini öldüren sanık: Parmaklarım kesilince 'Abla bırak ya sen öle...
        Kuzeninin eşini öldüren sanık: Parmaklarım kesilince 'Abla bırak ya sen öle...