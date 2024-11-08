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        2 kişiyi pompalı tüfekle yaralayan şüpheli gözaltına alındı

        SAMSUN'da husumetli olduğu 2 kişiyi pompalı tüfekle yaralayan A.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.11.2024 - 12:15 Güncelleme: 08.11.2024 - 12:20
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        2 kişiyi pompalı tüfekle yaralayan şüpheli gözaltına alındı
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        SAMSUN'da husumetli olduğu 2 kişiyi pompalı tüfekle yaralayan A.M.Ç. (18), gözaltına alındı.

        Olay, İlkadım ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi Şehit Ferit Parkı'nda meydana geldi. A.M.Ç. pompalı tüfekle A.T. (19) ve E.K.'yi (19) vurdu. Saçmaların isabet etmesiyle yaralanan hafif yaralanan A.T. ve E.K., ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı. Yaralıların, polise verdiği ifadede, şüpheliyi tanımadıklarını söylediği ifade edildi.

        DARP İDDİASI

        Olayla ilgili çalışma başlatan polis, A.M.Ç.'yi yakalayıp gözaltına aldı. Şüpheli verdiği ifadede, 2 kişinin kendisini kız arkadaşının yanında darbettiğini, olayı bu yüzden gerçekleştirdiğini belirttiği öğrenildi.

        A.M.Ç.’nin 21 Şubat’ta da 17 yaşındayken okul müdürü ve Eğitim Bir-Sen Atakum İlçe Başkanı Fırat Şad'ı, okuldan çıkıp otomobiline bindiği sırada darbettiği, bu sebeple gözaltına alınıp, hakkında işlem yapıldığı bildirildi.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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