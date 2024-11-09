Samsunspor Başkan Vekili Bilen: Galatasaray deplasmanında taraftarımız görsel şölen yapacak

SAMSUNSPOR Başkan Vekili Veysel Bilen, Süper Lig’in 12’nci haftasında deplasmanda oynayacakları Galatasaray maçı için taraftarların koreografi çalışması yaptığını ve görsel şölen oluşturacaklarını belirtti.

Samsunspor Başkan Vekili Veysel Bilen, 12’nci hafta müsabakası olan Galatasaray deplasmanında kırmızı-beyazlı ekibin Ali Sami Yen Kompleksi’nde yapacağı koreografi ile maça değişik bir hava katacaklarını söyledi. İstanbul’a en hazır şekilde geldiklerini ifade eden Veysel Bilen, “Ligin üst sırasını paylaşan 2 takım oynadıkları futbolla da taraflı tarafsız herkesin takdirini kazandılar. Biz takım olarak hafta içi çok iyi hazırlandık. Takımın moral ve motivasyonu gerçekten üst düzeyde. Buradan puan ya da puanlarla ayrılacağız” dedi.