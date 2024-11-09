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        Samsunspor Başkan Vekili Bilen: Galatasaray deplasmanında taraftarımız görsel şölen yapacak

        SAMSUNSPOR Başkan Vekili Veysel Bilen, Süper Lig'in 12'nci haftasında deplasmanda oynayacakları Galatasaray maçı için taraftarların koreografi çalışması yaptığını ve görsel şölen oluşturacaklarını belirtti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.11.2024 - 19:18 Güncelleme: 09.11.2024 - 19:20
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        Samsunspor Başkan Vekili Bilen: Galatasaray deplasmanında taraftarımız görsel şölen yapacak
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        SAMSUNSPOR Başkan Vekili Veysel Bilen, Süper Lig’in 12’nci haftasında deplasmanda oynayacakları Galatasaray maçı için taraftarların koreografi çalışması yaptığını ve görsel şölen oluşturacaklarını belirtti.

        Samsunspor Başkan Vekili Veysel Bilen, 12’nci hafta müsabakası olan Galatasaray deplasmanında kırmızı-beyazlı ekibin Ali Sami Yen Kompleksi’nde yapacağı koreografi ile maça değişik bir hava katacaklarını söyledi. İstanbul’a en hazır şekilde geldiklerini ifade eden Veysel Bilen, “Ligin üst sırasını paylaşan 2 takım oynadıkları futbolla da taraflı tarafsız herkesin takdirini kazandılar. Biz takım olarak hafta içi çok iyi hazırlandık. Takımın moral ve motivasyonu gerçekten üst düzeyde. Buradan puan ya da puanlarla ayrılacağız” dedi.

        ‘GALATASARAYIN PUAN TABLOSUNDA NEREDE OLDUĞU BİZİ İLGİLENDİRMİYOR’

        Seyircilerinin 12’nci adam olarak maçta katkı vereceklerini söyleyen Veysel Bilen, “Antalyaspor galibiyetinden sonra ara vermeksizin bu maçın hazırlıklarına başladık. Galatasaray’ın konumu, bulunduğu yer, namağlup olması bizi hiç ilgilendirmiyor. Biz çıkıp bu maçta 90 dakika boyunca sahada terimizin son damlasına kadar mücadele edeceğiz. Seyir zevki çok yüksek bir karşılaşma bekliyorum. Seyircimiz de 12’nci adam olarak bizleri orada yalnız bırakmayacak. Kendilerine ayrılan 2 bin 400 kişilik kontenjanın tamamını biletler satışa çıktığı anda doldurdular. İstanbul’dan, Ankara’dan, Bursa’dan, İzmir’den, Samsun’dan akın akın maça geliyorlar. Sonunda hak edenin kazanacağı bir maç olmasını istiyoruz. Kazasız, sakatsız ve cezasız bir maç olmasını temenni ediyoruz. Özellikle hakemin konuşulmayacağı bir maç olmasını diliyorum. Halil Umut Meler ile ilgili hafta içinde bir sürü şeyler yazıldı çizildi. Geçmişi hakkında birkaç şeyden bahsettiler. Umarım bu yazılanlar boşa çıkar ve hakem kararlarının konuşulmadığı, sadece futbolun öne çıktığı, hak edenin kazandığı bir maçı spor gündemine getirmiş oluruz” diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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