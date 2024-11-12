5'inci kattan düşen su tesisatçısı öldü

SAMSUN'un Atakum ilçesinde inşaatın 5'inci katından toprak zemine düşen su tesisatçısı Fikri Kaya (35), yaşamını yitirdi.

Olay, saat 10.00 sıralarında Atakum ilçesi Körfez Mahallesi Yunus Emre Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, yapımı devam eden inşaatta su tesisatçısı olarak çalışan Fikri Kaya, 5’inci kattan kafa üstü toprak zemine düştü. İşçilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Evli ve 2 çocuk babası olan Kaya, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde tedaviye alındı. Kaya, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.