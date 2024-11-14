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        Yasa dışı bahse teşvik suçundan gözaltına alındı

        SAMSUN'da sosyal medya hesabından yasa dışı bahse teşvik amacıyla paylaşımlar yaptığı tespit edilen E.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.11.2024 - 16:56 Güncelleme: 14.11.2024 - 17:00
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        Yasa dışı bahse teşvik suçundan gözaltına alındı
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        SAMSUN'da sosyal medya hesabından yasa dışı bahse teşvik amacıyla paylaşımlar yaptığı tespit edilen E.N.Y., gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sanal devriye yaptığı sırada sosyal medya hesabından yasa dışı bahse teşvik amacıyla paylaşımlar yaptığı tespit edilen E.N.Y.'yi takibe aldı. Harekete geçen ekipler, bu sabah şüphelinin Atakum ilçesindeki evine baskın yaptı. Ekipler, 'Yasa dışı bahis oynatma' suçundan gözaltına alınan şüpheliyi, emniyete götürdü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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