Yasa dışı bahse teşvik suçundan gözaltına alındı

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sanal devriye yaptığı sırada sosyal medya hesabından yasa dışı bahse teşvik amacıyla paylaşımlar yaptığı tespit edilen E.N.Y.'yi takibe aldı. Harekete geçen ekipler, bu sabah şüphelinin Atakum ilçesindeki evine baskın yaptı. Ekipler, 'Yasa dışı bahis oynatma' suçundan gözaltına alınan şüpheliyi, emniyete götürdü.

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