Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'da uyuşturucu ticaretine 2 gözaltı

        SAMSUN'un Atakum ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 2 şüpheli, gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2024 - 12:56 Güncelleme: 16.11.2024 - 13:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'da uyuşturucu ticaretine 2 gözaltı
        ABONE OL
        ABONE OL

        SAMSUN'un Atakum ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 2 şüpheli, gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen S.Ş. (29) ve S.D.'nin (26) yakalanması için çalışma yaptı. Şüphelilerin bulunduğu ev ve eklentilerine operasyon düzenleyen ekipler, aramalarda 4 bin 286 sentetik hap, 83 fişek ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 53 bin 200 lira ele geçirildi. Ekipler, S.Ş. ve S.D.’yi gözaltına aldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yine 'Terminal' vakası! 9 Ekim'den beri...
        Yine 'Terminal' vakası! 9 Ekim'den beri...
        ABD seçimlerinin ardından X'ten göç dalgası
        ABD seçimlerinin ardından X'ten göç dalgası
        Tyson maçı kaybetti, serveti kazandı!
        Tyson maçı kaybetti, serveti kazandı!
        Gecenin kazananı Jake Paul
        Gecenin kazananı Jake Paul
        Salda'da kuraklık alarmı: 3 ayda 20 metre!
        Salda'da kuraklık alarmı: 3 ayda 20 metre!
        FIFA'dan 32 takımlı dev turnuva!
        FIFA'dan 32 takımlı dev turnuva!
        20 kez bıçak darbesiyle sağlık ocağına sığındı
        20 kez bıçak darbesiyle sağlık ocağına sığındı
        Gündem oldu
        Gündem oldu
        "Karadeniz'de olmaz" denilen oldu: Heyelanları tetikler mi?
        "Karadeniz'de olmaz" denilen oldu: Heyelanları tetikler mi?
        A Milli Takım'ın Galler 11'i
        A Milli Takım'ın Galler 11'i
        Arias ısrarı!
        Arias ısrarı!
        Hülya, 4 çocuk annesiydi! Eşi defalarca ateş etti!
        Hülya, 4 çocuk annesiydi! Eşi defalarca ateş etti!
        Icardi, duruşmaya katılmadı
        Icardi, duruşmaya katılmadı
        Almanya 'acil yakalama' kararı çıkartmıştı! Daniel Sobotta İstanbul'da yakalandı!
        Almanya 'acil yakalama' kararı çıkartmıştı! Daniel Sobotta İstanbul'da yakalandı!
        Kaçırıp cinsel saldırıda bulundu! Engelli Elif'e ahırda işkence!
        Kaçırıp cinsel saldırıda bulundu! Engelli Elif'e ahırda işkence!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Kime göre, neye göre 'en seksi?'
        Kime göre, neye göre 'en seksi?'
        Haftanın öne çıkanları
        Haftanın öne çıkanları
        EPDK'dan elektrik tüketimine göre sübvansiyon kararı
        EPDK'dan elektrik tüketimine göre sübvansiyon kararı
        Askerlik borçlanmasına vergi indirimi
        Askerlik borçlanmasına vergi indirimi

        Benzer Haberler

        Bafra Ovası'nda pırasada 18 bin ton rekolte bekleniyor
        Bafra Ovası'nda pırasada 18 bin ton rekolte bekleniyor
        AK Parti Vezirköprü Gençlik Kolları Başkanlığına Yiğit seçildi
        AK Parti Vezirköprü Gençlik Kolları Başkanlığına Yiğit seçildi
        Üniversitenin deneme arazisinde yetiştirilen kenevir katma değerli ürünlere...
        Üniversitenin deneme arazisinde yetiştirilen kenevir katma değerli ürünlere...
        Samsun'da 11 yaşındaki çocuk, kullandığı traktörün devrilmesi sonucu yarala...
        Samsun'da 11 yaşındaki çocuk, kullandığı traktörün devrilmesi sonucu yarala...
        Tekkeköy'de "Cuma Buluşmaları" programı düzenlendi
        Tekkeköy'de "Cuma Buluşmaları" programı düzenlendi
        20 metrekare dükkanda 40 yıldır çaydanlık, tencere tamiri yapıyor
        20 metrekare dükkanda 40 yıldır çaydanlık, tencere tamiri yapıyor