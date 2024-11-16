Samsun'da uyuşturucu ticaretine 2 gözaltı
SAMSUN'un Atakum ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 2 şüpheli, gözaltına alındı.
SAMSUN'un Atakum ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 2 şüpheli, gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen S.Ş. (29) ve S.D.'nin (26) yakalanması için çalışma yaptı. Şüphelilerin bulunduğu ev ve eklentilerine operasyon düzenleyen ekipler, aramalarda 4 bin 286 sentetik hap, 83 fişek ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 53 bin 200 lira ele geçirildi. Ekipler, S.Ş. ve S.D.’yi gözaltına aldı.
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