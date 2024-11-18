Tartışıp öldürdü, arkadaşı 8 saat sonra ihbar etti: 3 gözaltı (2)

B.K.’nin 7 yıl önce ‘Kasten öldürmeye iştirak' suçundan cezaevine girdiği, bir süre önce açık cezaevine alındığı ve izinde olduğu belirtildi. Hayatını kaybeden Kani Timur Ünal ile cinayeti işleyen B.K.’nin akraba olduğu öğrenildi.

Samsun’un Atakum ilçesinde tartıştığı alt kattaki Kani Timur Ünal’ı tabancayla dizinden vurarak öldürdüğü suçlamasıyla gözaltına alınan B.K., olayı ihbar eden B.Ö. ve A.B., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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