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        Tartışıp öldürdü, arkadaşı 8 saat sonra ihbar etti: 3 gözaltı (2)

        ÖLENVE VURAN AKRABAYMIŞSamsun'un Atakum ilçesinde tartıştığı alt kattaki Kani Timur Ünal'ı tabancayla dizinden vurarak öldürdüğü suçlamasıyla gözaltına alınan B.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.11.2024 - 15:32 Güncelleme: 18.11.2024 - 15:35
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        Tartışıp öldürdü, arkadaşı 8 saat sonra ihbar etti: 3 gözaltı (2)
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        ÖLENVE VURAN AKRABAYMIŞ

        Samsun’un Atakum ilçesinde tartıştığı alt kattaki Kani Timur Ünal’ı tabancayla dizinden vurarak öldürdüğü suçlamasıyla gözaltına alınan B.K., olayı ihbar eden B.Ö. ve A.B., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        B.K.’nin 7 yıl önce ‘Kasten öldürmeye iştirak' suçundan cezaevine girdiği, bir süre önce açık cezaevine alındığı ve izinde olduğu belirtildi. Hayatını kaybeden Kani Timur Ünal ile cinayeti işleyen B.K.’nin akraba olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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