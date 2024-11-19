Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        SP hastası Şaban'ın hedefi Boccia sporunda Türkiye şampiyonluğu

        SAMSUN'da 2 yıl önce boccia sporuna başlayan serebral palsi (SP) hastası Şaban Can Kayaoğlu (18), önümüzdeki yıl yapılacak Bedensel Engelliler Türkiye Boccia Şampiyonası'na hazırlanıyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.11.2024 - 11:17 Güncelleme: 19.11.2024 - 11:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        SP hastası Şaban'ın hedefi Boccia sporunda Türkiye şampiyonluğu
        ABONE OL
        ABONE OL

        SAMSUN’da 2 yıl önce boccia sporuna başlayan serebral palsi (SP) hastası Şaban Can Kayaoğlu (18), önümüzdeki yıl yapılacak Bedensel Engelliler Türkiye Boccia Şampiyonası’na hazırlanıyor. Kayaoğlu’nun hedefi Türkiye şampiyonu olmak.

        Doğuştan SP hastası olan Şaban Can Kayaoğlu, 2 yıl önce boccia sporuna Engelliler Yaşam Parkı Sorumlusu Mehmet Yaşar aracılığıyla tanıştı. İlk başlarda bu sporu yapmakta zorlanan Kayaoğlu, şimdi ise antrenmanlarına severek katılıyor. 2025 yılında yapılacak olan Bedensel Engelliler Türkiye Boccia Şampiyonası’na hazırlanan Kayaoğlu’nun hedefi ise Türkiye şampiyonu olmak.

        ‘İLK BAŞLARDA ZORLANDIM’

        Hazırlıklarını Engelliler Yaşam Parkı’nda sürdürdüğünü belirten Şaban Can Kayaoğlu, “2 yıl önce Samsun Engelliler Yaşam Parkı Sorumlusu Mehmet Yaşar’ın tavsiyesi ile boccia sporuyla tanıştım. İlk başlarda zorlanıyordum ama şimdi bu sporu çok seviyorum. Ailem, antrenörüm bana her türlü desteği veriyor. Onların sayesinde bugün Türkiye şampiyonasına hazırlanıyorum. Bu sporda daha yeni olduğum için herhangi bir derecem yok. Ama 2025 yılında yapılacak olan şampiyonadaki hedefim Türkiye şampiyonu olmak” dedi.

        BU SPOR AĞIR ENGELLİLER İÇİN İYİ OLUYOR

        Boccia sporunun ağır engellilere uyarlanmış bir spor olduğunu belirten Samsun Engelliler Yaşam Parkı Sorumlusu Mehmet Yaşar, “Bedensel engelli çocuklarımız, büyüklerimiz ile beraber çeşitli sportif etkinlikler arasında boccia sporu da yapıyoruz. Bu spor ağır engelliler için iyi oluyor. Türkiye şampiyonasında çeşitli başarılar elde eden çocuklarımız var. Şaban kardeşimiz de bunlardan biri. Hafta sonları derneğimizde çeşitli kurslarımız oluyor. Boccia sporu ağır engelliler için uyarlanmış bir spordur. Çocuklar için de sosyalleşmelerini sağlayan bir spor” diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Sevgilisinin boğazına bıçak dayayan adamı silahla vurdu!
        Sevgilisinin boğazına bıçak dayayan adamı silahla vurdu!
        Dana sucukta sakatat, kıymada kanatlı et
        Dana sucukta sakatat, kıymada kanatlı et
        Real Madrid'den flaş Arda Güler kararı!
        Real Madrid'den flaş Arda Güler kararı!
        Müzisyen cinayetinde sanığa 'indirimsiz' müebbet
        Müzisyen cinayetinde sanığa 'indirimsiz' müebbet
        Hedef A Ligi: İşte Montella'nın 11'i!
        Hedef A Ligi: İşte Montella'nın 11'i!
        Yenidoğan Çetesi davasında ikinci duruşma başladı!
        Yenidoğan Çetesi davasında ikinci duruşma başladı!
        G.Saray, Osimhen için gözü kararttı!
        G.Saray, Osimhen için gözü kararttı!
        Minik robot, diğer robotları kaçmaya ikna etti
        Minik robot, diğer robotları kaçmaya ikna etti
        Orkun Kökçü, Ada yolcusu!
        Orkun Kökçü, Ada yolcusu!
        İngiltere'den Rusya açıklaması: "Mağlup edilmezse..."
        İngiltere'den Rusya açıklaması: "Mağlup edilmezse..."
        Hibüsküs çayının 7 etkili faydası!
        Hibüsküs çayının 7 etkili faydası!
        Sevgilisini öldürüp canına kıymıştı! Yasak aşk iddiası!
        Sevgilisini öldürüp canına kıymıştı! Yasak aşk iddiası!
        Yükseliş sürüyor
        Yükseliş sürüyor
        Kaygı bozukluğu ve depresyon genetik olabilir mi?
        Kaygı bozukluğu ve depresyon genetik olabilir mi?
        "Para derdindeler"
        "Para derdindeler"
        Trump dönemini görmek istemeyene 4 yıllık gemi turu!
        Trump dönemini görmek istemeyene 4 yıllık gemi turu!
        İşveren priminde artış gündemde
        İşveren priminde artış gündemde
        Kasım ayı neden alışveriş çılgınlığı ile özdeşleşti?
        Kasım ayı neden alışveriş çılgınlığı ile özdeşleşti?
        Evde taş gibi sert yoğurt yapmanın incelikleri
        Evde taş gibi sert yoğurt yapmanın incelikleri

        Benzer Haberler

        Evden bakır eşya ve kablo çalan şüpheliye gözaltı
        Evden bakır eşya ve kablo çalan şüpheliye gözaltı
        Bafra Ovası'nda kırmızı lahanada 130 bin ton rekolte bekleniyor
        Bafra Ovası'nda kırmızı lahanada 130 bin ton rekolte bekleniyor
        Havza OSB iltisak hattı protokolü imzalandı
        Havza OSB iltisak hattı protokolü imzalandı
        Çarşamba'da elektrikli şofbenin patlaması sonucu 1 kişi yaralandı
        Çarşamba'da elektrikli şofbenin patlaması sonucu 1 kişi yaralandı
        Samsun'da evinde ruhsatsız silah bulunduran kişi gözaltına alındı
        Samsun'da evinde ruhsatsız silah bulunduran kişi gözaltına alındı
        Tartışıp öldürdü, arkadaşı 8 saat sonra ihbar etti: 3 gözaltı (3)
        Tartışıp öldürdü, arkadaşı 8 saat sonra ihbar etti: 3 gözaltı (3)