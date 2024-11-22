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        Samsun'da 76 yaşındaki kişi, köpeğe cinsel saldırıdan tutuklandı

        SAMSUN'un Bafra ilçesinde 'köpeğe cinsel saldırı' suçlamasıyla gözaltına alınan M.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.11.2024 - 23:16 Güncelleme: 22.11.2024 - 23:20
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        Samsun'da 76 yaşındaki kişi, köpeğe cinsel saldırıdan tutuklandı
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        SAMSUN’un Bafra ilçesinde ‘köpeğe cinsel saldırı’ suçlamasıyla gözaltına alınan M.A. (76), tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bafra Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, hayvanlara istismarda bulunup eziyet eden M.A.’nın yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, yaptıkları çalışma sonucunda M.A.’yı yakalayıp, ‘Köpeğe cinsel saldırı’ suçlamasıyla gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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