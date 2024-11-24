Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsunspor - Alanyaspor: 1 - 1

        STAT: Yeni 19 Mayıs HAKEMLER: Zorbay Küçük, Murat Tuğberk Curbay, Özcan SultanoğluSAMSUNSPOR: Okan, Van Drongelen, Satka, Zeki Yavru (Dk.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.11.2024 - 18:05 Güncelleme: 24.11.2024 - 18:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsunspor - Alanyaspor: 1 - 1
        ABONE OL
        ABONE OL

        STAT: Yeni 19 Mayıs

        HAKEMLER: Zorbay Küçük, Murat Tuğberk Curbay, Özcan Sultanoğlu

        SAMSUNSPOR: Okan, Van Drongelen, Satka, Zeki Yavru (Dk. 76 Schindler), Bola, Tait, Ntcham, Emre Kılınç (Dk. 76 Muja), Soner Aydoğdu, Dimata (Dk. 83 Soner Gönül), Moundilmadji (Dk. 69 Laura)

        ALANYASPOR: Ertuğrul, Lima, Fidan Aliti, Efecan (Dk. 69 Hwang), Cordova, Janvier (Dk. 78 Fatih), Richard, Augusto, Makouta (Dk. 90+4 Lopes), Yusuf Özdemir, Hadergjonaj

        GOLLER: Dk. 35 Dimata (Samsunspor) – Dk. 46 Cordova (Alanyaspor)

        SARI KARTLAR: Moundilmadji (Samsunspor) – Lima, Janvier, Ertuğrulk, Cordova (Alanyaspor)

        Süper Lig’in 13’üncü haftasında Samsunspor, kendi sahasında karşılaştığı Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşma öncesi Samsunspor, geçen sezon ligde kalma yolunda başarı gösteren eski teknik direktörü Markus Gisdol’a plaket verildi.

        16’ncı dakikada Alanyaspor’un atağında Augusto’nun ceza sahası dışından kaleye çektiği şut defansa da çarparak kornere çıktı.

        18’inci dakikada Samsunspor’da Dimata’nın ceza sahasına yaptığı ortada Emre Kılınç’ın uygun pozisyondaki kafa vuruşunda top az farkla yandan auta çıktı.

        29’uncu dakikada sol kanattan Augusto’nun ceza sahasına yaptığı ortada topa iyi yükselen Makouta’nın altı pas içerisinde kafa vuruşunda top az farkla üstten auta çıktı.

        35’inci dakikada Samsunspor’un geliştirdiği atakta Emre Kılınç’ın pasıyla buluşan Dimata, çalımlarla ceza sahasına girer girmez kaleye çektiği şut ağlarla buluştu. 1-0

        39’uncu dakikada Zeki Yavru’nun ceza sahasına yerden yaptığı ortada topun gelişine vuran Soner Aydoğdu’nun şutunda top az farkla yandan auta çıktı.

        Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 sonuçlandı.

        46’ncı dakikada Janvier’in sağ çaprazda ceza sahasının önünden ortaladı topa Cordova’nın ön direkte kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1

        58’inci dakikada Janvier’in kullandığı köşe vuruşunda topa iyi yükselen Lima’nın kafa vuruşunda Zeki Yavru topu kale çizgiden çıkartarak mutlak golü önledi.

        77’nci dakikada Cordova’nın yerden pasıyla buluşan Hwang kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda kaleye çektiği şutu Okan son anda dokunarak topu uzaklaştırdı.

        80’inci dakikada Schindler’in sektirdiği topu önünde bulan Augusto’tun şutunda defansa çarpan top kornere çıktı.

        86’ncı dakikada ani gelişen Samsunspor atağında Soner Aydoğdu’nun ceza sahası dışından kaleye çektiği şut az farkla yandan auta çıktı.

        90+5’inci dakikada Alanyaspor’un kullandığı köşe vuruşunda topa iyi yükselen Lima’nın kafa vuruşunda kaleci topu son anda önleyerek kornere çıkarttı.

        Karşılaşma 1 - 1 sonuçlandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bazı kentlerde eğitime kar engeli!
        Bazı kentlerde eğitime kar engeli!
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        Rusya'da aile değerlerine karşı propagandayı yasaklandı
        Rusya'da aile değerlerine karşı propagandayı yasaklandı
        Cimbom, Muslera'nın alternatifini buldu!
        Cimbom, Muslera'nın alternatifini buldu!
        Özel izinle girilebiliyor... Dünyada tek
        Özel izinle girilebiliyor... Dünyada tek
        Emlak ilanında yeni dönem
        Emlak ilanında yeni dönem
        "Türkiye'nin bir 'iç Kürt sorunu' kalmamıştır"
        "Türkiye'nin bir 'iç Kürt sorunu' kalmamıştır"
        Sivas'ta fırtınalı maç golsüz sona erdi!
        Sivas'ta fırtınalı maç golsüz sona erdi!
        Yoğun bakımda iki doktoru yaraladı!
        Yoğun bakımda iki doktoru yaraladı!
        Sami Şekeroğlu hayatını kaybetti
        Sami Şekeroğlu hayatını kaybetti
        İrfan Can Kahveci'den 3 yıllık imza!
        İrfan Can Kahveci'den 3 yıllık imza!
        Kritik saatler
        Kritik saatler
        Bolu Dağı'nda yoğun kar ulaşımı aksattı: Karla mücadele çalışmalarında son durum
        Bolu Dağı'nda yoğun kar ulaşımı aksattı: Karla mücadele çalışmalarında son durum
        Kayserispor-Fenerbahçe maçında penaltı var mı?
        Kayserispor-Fenerbahçe maçında penaltı var mı?
        Hayalleri gerçeğe dönüştüren rotalar!
        Hayalleri gerçeğe dönüştüren rotalar!
        Mezarlıkta yasak aşk cinayeti! Eski sevgilisini yeni sevgilisine öldürttü
        Mezarlıkta yasak aşk cinayeti! Eski sevgilisini yeni sevgilisine öldürttü
        Yürüyen zatürre salgınına dikkat!
        Yürüyen zatürre salgınına dikkat!
        Kimi okul yaptırdı kimi öğretmenlik yaptı
        Kimi okul yaptırdı kimi öğretmenlik yaptı
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Melis Karaduman!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Melis Karaduman!
        Hangi gıdalar diyete eklenmeli?
        Hangi gıdalar diyete eklenmeli?

        Benzer Haberler

        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Terme'de Öğretmenler Günü kutlandı
        Terme'de Öğretmenler Günü kutlandı
        AK Parti Terme Kadın Kolları kongresi yapıldı
        AK Parti Terme Kadın Kolları kongresi yapıldı
        AK Parti'li Karaaslan, Salıpazarı İlçe Kongresi'nde konuştu:
        AK Parti'li Karaaslan, Salıpazarı İlçe Kongresi'nde konuştu:
        Samsun'un Yakakent ilçesinde kar yağışı etkili oldu
        Samsun'un Yakakent ilçesinde kar yağışı etkili oldu
        Samsun'da cami bahçesindeki ağaç araçların üzerine devrildi
        Samsun'da cami bahçesindeki ağaç araçların üzerine devrildi