Samsunspor - Alanyaspor: 1 - 1

29’uncu dakikada sol kanattan Augusto’nun ceza sahasına yaptığı ortada topa iyi yükselen Makouta’nın altı pas içerisinde kafa vuruşunda top az farkla üstten auta çıktı.

Süper Lig’in 13’üncü haftasında Samsunspor, kendi sahasında karşılaştığı Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşma öncesi Samsunspor, geçen sezon ligde kalma yolunda başarı gösteren eski teknik direktörü Markus Gisdol’a plaket verildi.

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