Samsunspor - Alanyaspor: 1 - 1
STAT: Yeni 19 Mayıs HAKEMLER: Zorbay Küçük, Murat Tuğberk Curbay, Özcan SultanoğluSAMSUNSPOR: Okan, Van Drongelen, Satka, Zeki Yavru (Dk.
STAT: Yeni 19 Mayıs
HAKEMLER: Zorbay Küçük, Murat Tuğberk Curbay, Özcan Sultanoğlu
SAMSUNSPOR: Okan, Van Drongelen, Satka, Zeki Yavru (Dk. 76 Schindler), Bola, Tait, Ntcham, Emre Kılınç (Dk. 76 Muja), Soner Aydoğdu, Dimata (Dk. 83 Soner Gönül), Moundilmadji (Dk. 69 Laura)
ALANYASPOR: Ertuğrul, Lima, Fidan Aliti, Efecan (Dk. 69 Hwang), Cordova, Janvier (Dk. 78 Fatih), Richard, Augusto, Makouta (Dk. 90+4 Lopes), Yusuf Özdemir, Hadergjonaj
GOLLER: Dk. 35 Dimata (Samsunspor) – Dk. 46 Cordova (Alanyaspor)
SARI KARTLAR: Moundilmadji (Samsunspor) – Lima, Janvier, Ertuğrulk, Cordova (Alanyaspor)
Süper Lig’in 13’üncü haftasında Samsunspor, kendi sahasında karşılaştığı Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşma öncesi Samsunspor, geçen sezon ligde kalma yolunda başarı gösteren eski teknik direktörü Markus Gisdol’a plaket verildi.
16’ncı dakikada Alanyaspor’un atağında Augusto’nun ceza sahası dışından kaleye çektiği şut defansa da çarparak kornere çıktı.
18’inci dakikada Samsunspor’da Dimata’nın ceza sahasına yaptığı ortada Emre Kılınç’ın uygun pozisyondaki kafa vuruşunda top az farkla yandan auta çıktı.
29’uncu dakikada sol kanattan Augusto’nun ceza sahasına yaptığı ortada topa iyi yükselen Makouta’nın altı pas içerisinde kafa vuruşunda top az farkla üstten auta çıktı.
35’inci dakikada Samsunspor’un geliştirdiği atakta Emre Kılınç’ın pasıyla buluşan Dimata, çalımlarla ceza sahasına girer girmez kaleye çektiği şut ağlarla buluştu. 1-0
39’uncu dakikada Zeki Yavru’nun ceza sahasına yerden yaptığı ortada topun gelişine vuran Soner Aydoğdu’nun şutunda top az farkla yandan auta çıktı.
Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 sonuçlandı.
46’ncı dakikada Janvier’in sağ çaprazda ceza sahasının önünden ortaladı topa Cordova’nın ön direkte kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1
58’inci dakikada Janvier’in kullandığı köşe vuruşunda topa iyi yükselen Lima’nın kafa vuruşunda Zeki Yavru topu kale çizgiden çıkartarak mutlak golü önledi.
77’nci dakikada Cordova’nın yerden pasıyla buluşan Hwang kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda kaleye çektiği şutu Okan son anda dokunarak topu uzaklaştırdı.
80’inci dakikada Schindler’in sektirdiği topu önünde bulan Augusto’tun şutunda defansa çarpan top kornere çıktı.
86’ncı dakikada ani gelişen Samsunspor atağında Soner Aydoğdu’nun ceza sahası dışından kaleye çektiği şut az farkla yandan auta çıktı.
90+5’inci dakikada Alanyaspor’un kullandığı köşe vuruşunda topa iyi yükselen Lima’nın kafa vuruşunda kaleci topu son anda önleyerek kornere çıkarttı.
Karşılaşma 1 - 1 sonuçlandı.
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