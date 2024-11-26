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        Samsun'da yüksek kesimlerde kar manzarası dron ile görüntülendi

        SAMSUN'un Vezirköprü ilçesinde yüksek rakımlı bölgelerde etkisini gösteren kar yağışı dronla kaydedilirken, ortaya güzel görüntüler çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.11.2024 - 15:15 Güncelleme: 26.11.2024 - 15:20
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        Samsun'da yüksek kesimlerde kar manzarası dron ile görüntülendi
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        SAMSUN’un Vezirköprü ilçesinde yüksek rakımlı bölgelerde etkisini gösteren kar yağışı dronla kaydedilirken, ortaya güzel görüntüler çıktı.

        Vezirköprü ilçesinde etkili olan yoğun yağışın ardından yüksek rakımlı mahallelerde kar kalınlığı 30 santimetreyi aştı. Vezirköprü Belediyesi’ne bağlı ekipler, kar nedeniyle kapanan yolları açtı. Kar yağışı aralıklarla devam ederken, bölge dron ile görüntülendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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