Samsun'da yüksek kesimlerde kar manzarası dron ile görüntülendi

Vezirköprü ilçesinde etkili olan yoğun yağışın ardından yüksek rakımlı mahallelerde kar kalınlığı 30 santimetreyi aştı. Vezirköprü Belediyesi’ne bağlı ekipler, kar nedeniyle kapanan yolları açtı. Kar yağışı aralıklarla devam ederken, bölge dron ile görüntülendi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.