Yolu kapalı mahallede rahatsızlanan kadını, UMKE hastaneye yetiştirdi

Salıpazarı ilçesi Karayonca Mahallesi'nde oturan Nuray Güreş, sabah saatlerinde göğüs ağrısı şikayetiyle 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Yolu kardan kapalı olan mahalleye Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) sevk edildi. Ekipler, ulaştıkları hastayı evinden alıp Ayvacık Devlet Hastanesi'ne götürdü. Güreş'in durumunun iyi olduğu belirtildi.

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