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        Samsunspor, 52 Orduspor FK maçının hazırlıklarını tamamladı

        SÜPER Lig ekiplerinden Samsunspor, yarın Türkiye Kupası'nda 52 Orduspor FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.12.2024 - 14:56 Güncelleme: 02.12.2024 - 15:00
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        Samsunspor, 52 Orduspor FK maçının hazırlıklarını tamamladı
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        SÜPER Lig ekiplerinden Samsunspor, yarın Türkiye Kupası’nda 52 Orduspor FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Samsunspor Nuri Asan Tesisleri’nde teknik direktör Thomas Reis yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda yenileme çalışmaları yapıldı. Türkiye Kupası 3’üncü Turu’nda Bayburt Özel İdare Spor’u normal süresi 0-0 biten maçın penaltılarında 4-2 mağlup eden Samsunspor, 4’üncü Tur’da 52 Orduspor FK ile karşılaşacağı maçta galip gelerek bir üst tura çıkmayı hedefliyor.

        GÜRCAN HASOVA YÖNETECEK

        Yarın saat 20.30’da 19 Mayıs Stadyumu’nda oynanacak Samsunspor – 52 Orduspor FK maçını Gürcan Hasova yönetecek. Hasova’nın yardımcılıklarını ise Kadir Akıllı ve Onur Gülter üstlenecek.

        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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