2'nci el eşya dükkanından hırsızlığa tutuklama (2)
TUTUKLANDISamsun'unİlkadım ilçesinde ikinci el eşya dükkanından mobilya çaldığı tespit edilip gözaltına alınan ikinci el eşya satıcısı Kamil Kanca, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.
TUTUKLANDI
Samsun'unİlkadım ilçesinde ikinci el eşya dükkanından mobilya çaldığı tespit edilip gözaltına alınan ikinci el eşya satıcısı Kamil Kanca, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.
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