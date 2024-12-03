Samsunspor – 52 Orduspor FK: 2-4

STAT: Yeni 19 Mayıs

HAKEMLER: Gürcan Hasova, Kadir Akıllı, Onur Gülter

SAMSUNSPOR: Halil Yeral, Soner Gönül, Bedirhan Çetin, Yunus Emre Çift, Kingsley Schindler (Dk. 64 Haluk Mustafa Tan), Ali Tarkan (Dk. 82 Kerem Fidan), Flavien Tait (Dk. 64 Muhammet Ali Özbaskıcı), Soner Aydoğdu (Dk. 64 Youssef Bennasser), Arbnor Muja, Gaetan Laura (Dk. 99 Olivier Ntcham), Ercan Kara (Dk. 91 Nany Dimata)

SARI KARTLAR: Yunus Emre Çift (Samsunspor) – Hüseyin Furkan Uslu, Emre Fırtına, Nevzat Bilen (52 Orduspor FK)

KIRMIZI KART: Dk. 78 Yunus Emre Çift (Samsunspor)

Ziraat Türkiye Kupası 4’üncü tur maçında Samsunspor, sahasında oynadığı maçta 3’üncü Lig 3’üncü Grup ekibi 52 Orduspor FK'ya normal süresi 2-2 biten maçın uzatma bölümünde 4-2 yenildi. Bu sonuçla Samsunspor kupaya veda ederken, 52 Orduspor FK'da 5’inci tura yükseldi. Her iki takım oyuncuları seremoniye, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinlikleri kapsamında toplumsal farkındalığı attırmak amacıyla Samsun Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde ‘Sen Yoksan Bir Eksiğiz’ sloganı ile sahaya özel çocuklarla çıktı.