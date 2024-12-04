Sürücülerin fermuar yöntemiyle ambulansa yol verme anı kamerada

SAMSUN'da araç sürücülerinin fermuar yöntemiyle ambulansa yol verme anı sağlık çalışanları ve hasta yakınları tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Canik ilçesi Atatürk Bulvarı'nda seyir halindeki araçların sürücüleri, sirenleri çalarak arkalarından hızla gelen ambulansa fermuar yöntemiyle yol verdi. Sağa ve sola yaklaşan araçlar sayesinde ambulans, vakit kaybetmeden hastaneye ulaştı. O görüntüler ise ambulanstaki sağlık çalışanları ve hasta yakınları tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.