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        Otoparktan 2 motosiklet çalan şüpheliye gözaltı

        SAMSUN'un İlkadım ilçesinde otoparktan 2 motosiklet çalan M.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.12.2024 - 12:35 Güncelleme: 05.12.2024 - 12:40
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        Otoparktan 2 motosiklet çalan şüpheliye gözaltı
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        SAMSUN’un İlkadım ilçesinde otoparktan 2 motosiklet çalan M.Ö. (18), gözaltına alındı.

        Olay, 3 Aralık’ta saat 03.30 sıralarında İlkadım ilçesi 19 Mayıs Mahallesi’nde meydana geldi. M.Ö., gizlice girdiği otoparktan peş peşe 2 motosiklet çaldı. Sabah motosikletlerinin yerinde olmadığını fark eden 2 kişi, polise ihbarda bulundu. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, güvenlik kameralarını inceleyip şüphelinin M.Ö. olduğunu tespit etti. Şüpheli, dün motosikletlerle yakalanıp, gözaltına alındı. Motosikletler, sahiplerine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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