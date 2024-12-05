Otoparktan 2 motosiklet çalan şüpheliye gözaltı

Olay, 3 Aralık’ta saat 03.30 sıralarında İlkadım ilçesi 19 Mayıs Mahallesi’nde meydana geldi. M.Ö., gizlice girdiği otoparktan peş peşe 2 motosiklet çaldı. Sabah motosikletlerinin yerinde olmadığını fark eden 2 kişi, polise ihbarda bulundu. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, güvenlik kameralarını inceleyip şüphelinin M.Ö. olduğunu tespit etti. Şüpheli, dün motosikletlerle yakalanıp, gözaltına alındı. Motosikletler, sahiplerine teslim edildi.

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