Otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

SAMSUN'da otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü Recep Kara (19), yaşamını yitirdi. Kaza sonrası otomobil sürücüsü Kerime E. gözaltına alındı.

Kaza, dün akşam saatlerinde İlkadım ilçesi Yaşardoğu Mahallesi Gazi Ethem Paşa Caddesi ile Gemlik Sokak kesişiminde meydana geldi. Kerime E.'nin (23) kullandığı 55 AHH 13 plakalı otomobil ile Recep Kara'nın kullandığı motosiklet çarpıştı. Kazada Recep Kara, otomobilin altında kaldı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Kara'yı otomobilin altından çıkarıp, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Tedaviye alınan Kara, kurtarılamadı. Kerime E. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.