Samsun merkezli 5 ilde yasa dışı bahis operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı (2)
4TUTUKLAMASamsun merkezli 5 ilde düzenlenen eş zamanlı yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
4TUTUKLAMA
Samsun merkezli 5 ilde düzenlenen eş zamanlı yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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