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        İşten çıkarılan ve ayak parmakları kırık olan babanın hasta kızı için mücadelesi

        İSTANBUL'daçalıştığı işten çıkartılan ve ayak parmakları kırık olduğu için ameliyat olması gereken Zeki Aykut (25), memleketi Samsun'da SMA hastası 11 aylık kızı Sahra için valilik onaylı kampanya yürütüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.12.2024 - 11:41 Güncelleme: 07.12.2024 - 11:45
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        İşten çıkarılan ve ayak parmakları kırık olan babanın hasta kızı için mücadelesi
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        İSTANBUL'daçalıştığı işten çıkartılan ve ayak parmakları kırık olduğu için ameliyat olması gereken Zeki Aykut (25), memleketi Samsun'da SMA hastası 11 aylık kızı Sahra için valilik onaylı kampanya yürütüyor. Baba Aykut, "Evladım için benden başka koşturabilecek kimse yok" dedi.

        İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde yaşayan Zeki ile Gülşen Aykut (26) çiftinin çocukları Münire Sahra'ya, anne karnında yapılan kontrollerde SMA Tip-1 teşhisi konuldu. Aykut çiftinin 11 aylık kızları Sahra için doğduktan 3 ay sonra İstanbul Valiliği onaylı yardım kampanyası başlatıldı. Bu süreçte bir yandan kızı ile ilgilenen, bir yandan kaporta boyacılığı yapan Zeki Aykut, işten çıkarıldı. Sol ayak parmakları doğum sırasında sakatlanan, sağ ayak parmakları da kazada kırılan ve ameliyat olması gereken Zeki Aykut hem kendi sağlık sıkıntıları ile uğraşıyor hem de memleketi Samsun'da kızının kampanyası için mücadele veriyor. Sahra'nın gen tedavisi için 63 milyon lira toplanması gerekiyor. 9 aylık süreçte bu paranın yüzde 36'sı toplanabildi.

        'MAALESEF KAMPANYAMIZ YAVAŞ İLERLİYOR'

        Toplanması gereken toplam paranın 1 milyon 819 bin 500 dolar olduğunu belirten Zeki Aykut, "Evladımızı Dubai'deki medikal hastanesine götürmemiz gerekiyor. Bu süreçte sizlerin Sahra'nın yanında olmasını istiyorum. Sahra sizin de evladınız olabilirdi. Rabbim bizleri bu sınava tabi tuttu. Gelin, bu sınavı el birliğiyle atlatalım. Evladım makinelere bağlı değil; ama yarın makinelere bağlanmayacak diye bir şey yok. Bu hastalık evladımızı bizden alabilir. İlaçlarına kavuşan bebeklerimiz yürüyor, koşuyor, okuluna gidiyor, parklarda oynuyor. 11 aylık bebeğimizi henüz dışarı bile çıkaramadık. En azından çocukluğunu yaşasın istiyorum. Kampanyamızın bitmesine 3 ay kaldı. Evladımızın ilacını doğum gününde ona vermek istiyorduk; ama maalesef kampanyamız yavaş ilerliyor. Parada yüzde 36'lık bir orana geldik. Vatandaşlarımız ile güçlüyüz ama umudumuz kadar zamanımız yok" dedi.

        'KENDİ SAĞLIMI GÖZDEN ÇIKARDIM'

        Zeki Aykut, "Ayak parmaklarım kırık, normal şartlarda ayakta durmamam ve ameliyat olmam gerektiği halde çocuğum yaşasın diye ameliyat olmadım, reddettim. Onun sağlığı için, diğer çocuklar gibi yürüyüp koşması için benim mücadele etmem gerekiyordu. O yüzden ben de kendi sağlığımı gözden çıkardım. Sol ayağım maalesef ki doktor hatasıyla doğumumda kırılmış, diğer 5 parmağım da geçirdiğim trafik kazasında kırıldı. Mart ayında ameliyat olmam gerekiyordu. Doktor ameliyattan sonra 2 ay yatmam gerektiğini söyledi. Parmaklarıma vida takılacaktı. Diğer ayağım için de aynı durum yüzünden 2 ay yatmam gerektiğini söyleyince evladımın kampanyasını yürütemeyeceğimi düşündüm ve ameliyatı reddettim. Ailemde de evladım için benden başka koşturabilecek kimse yok" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri

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