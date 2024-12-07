İşten çıkarılan ve ayak parmakları kırık olan babanın hasta kızı için mücadelesi

İSTANBUL'daçalıştığı işten çıkartılan ve ayak parmakları kırık olduğu için ameliyat olması gereken Zeki Aykut (25), memleketi Samsun'da SMA hastası 11 aylık kızı Sahra için valilik onaylı kampanya yürütüyor. Baba Aykut, "Evladım için benden başka koşturabilecek kimse yok" dedi.

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde yaşayan Zeki ile Gülşen Aykut (26) çiftinin çocukları Münire Sahra'ya, anne karnında yapılan kontrollerde SMA Tip-1 teşhisi konuldu. Aykut çiftinin 11 aylık kızları Sahra için doğduktan 3 ay sonra İstanbul Valiliği onaylı yardım kampanyası başlatıldı. Bu süreçte bir yandan kızı ile ilgilenen, bir yandan kaporta boyacılığı yapan Zeki Aykut, işten çıkarıldı. Sol ayak parmakları doğum sırasında sakatlanan, sağ ayak parmakları da kazada kırılan ve ameliyat olması gereken Zeki Aykut hem kendi sağlık sıkıntıları ile uğraşıyor hem de memleketi Samsun'da kızının kampanyası için mücadele veriyor. Sahra'nın gen tedavisi için 63 milyon lira toplanması gerekiyor. 9 aylık süreçte bu paranın yüzde 36'sı toplanabildi.

'MAALESEF KAMPANYAMIZ YAVAŞ İLERLİYOR' Toplanması gereken toplam paranın 1 milyon 819 bin 500 dolar olduğunu belirten Zeki Aykut, "Evladımızı Dubai'deki medikal hastanesine götürmemiz gerekiyor. Bu süreçte sizlerin Sahra'nın yanında olmasını istiyorum. Sahra sizin de evladınız olabilirdi. Rabbim bizleri bu sınava tabi tuttu. Gelin, bu sınavı el birliğiyle atlatalım. Evladım makinelere bağlı değil; ama yarın makinelere bağlanmayacak diye bir şey yok. Bu hastalık evladımızı bizden alabilir. İlaçlarına kavuşan bebeklerimiz yürüyor, koşuyor, okuluna gidiyor, parklarda oynuyor. 11 aylık bebeğimizi henüz dışarı bile çıkaramadık. En azından çocukluğunu yaşasın istiyorum. Kampanyamızın bitmesine 3 ay kaldı. Evladımızın ilacını doğum gününde ona vermek istiyorduk; ama maalesef kampanyamız yavaş ilerliyor. Parada yüzde 36'lık bir orana geldik. Vatandaşlarımız ile güçlüyüz ama umudumuz kadar zamanımız yok" dedi.