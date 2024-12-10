'Miras' tartışmasında Almanya'dan gelen akrabalarını vuran şüpheli adliyede

SAMSUN'da miras tartışmasında eşinin Almanya’dan ziyarete gelen yeğenleri F.Ç. (39) ile S.A.Ç.’yi (37) tabancayla bacaklarından yaralayan M.İ. (49), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, dün öğle saatlerinde İlkadım ilçesi Cedit Mahallesi Çimenli Caddesi’ndeki 5 katlı binanın bahçesinde meydana geldi. Almanya’dan akrabalarını ziyarete gelen F.Ç. ve S.A.Ç. kardeşler, halalarının evine gitti. Burada kardeşlerle halalarının eşi M.İ. arasında miras nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüdü, M.İ., tabancayla F.Ç.’yi sağ bacağından, S.A.Ç.’yi ise hem sağ hem de sol bacağından vurdu. Yaralılar, ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülüp tedaviye alındı. Şüpheli, olay yerinde polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Polis, bölgede güvenlik önlemi alırken, ekip aracına bindirilen M.İ.'ye tarafların akrabaları tepki gösterdi.