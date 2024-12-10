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        Lise öğrencilerinin içinde sigara içtiği dekor lokomotif yandı

        SAMSUN'da 3 lise öğrencisinin içine girip sigara içtiği dekor lokomotif yandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.12.2024 - 15:30 Güncelleme: 10.12.2024 - 15:35
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        Lise öğrencilerinin içinde sigara içtiği dekor lokomotif yandı
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        SAMSUN’da 3 lise öğrencisinin içine girip sigara içtiği dekor lokomotif yandı. Yangın kontrol altına alınırken, KGYS kameralarından tespit edilip yakalanan 3 öğrenci ise işlemleri için emniyete götürüldü.

        Olay, İlkadım ilçesi Karadeniz Mahallesi Fuar Caddesi'ndeki Muzaffer Önder Parkı’nda meydana geldi. Samsun Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde 12’nci sınıf öğrencisi E.G. (17) ile 11’inci sınıf öğrencileri S.T. (17) ve S.Y. (17) sigara içmek için, parktaki dekor amaçlı lokomotife girdi. Öğrenciler, içtikleri sigarayı söndürmeden lokomotifin içine atıp bölgeden ayrıldı. Lokomotif, bir süre sonra alev alınca çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangını büyümeden kontrol altına aldı.

        Olayla ilgili çalışma başlatan İlkadım Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarını izleyip, lokomotiften çıkan 3 liseliyi tespit etti. Öğrenciler, bölgeye yakın bir sokakta yakalanıp, Çocuk Şube ekiplerine teslim edildi.

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        Galeri
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        Galeri
        Galeri

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