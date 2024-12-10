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        Seyir halindeki kamyondan ayrılan lastik otobüs durağına çarptı: 1 yaralı

        SAMSUN'un Atakum ilçesinde seyir halindeki kamyondan ayrılan lastik önce otobüs durağına ardından hareket halindeki TIR'a çarptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.12.2024 - 22:57 Güncelleme: 10.12.2024 - 23:00
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        Seyir halindeki kamyondan ayrılan lastik otobüs durağına çarptı: 1 yaralı
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        SAMSUN’un Atakum ilçesinde seyir halindeki kamyondan ayrılan lastik önce otobüs durağına ardından hareket halindeki TIR’a çarptı. Olay sırasında durakta bekleyen Feyzanır K., kırılan camların yüzüne gelmesiyle yaralandı, TIR’da ise hasar oluştu.

        Olay, Samsun’un Atakum ilçesi Atakent Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Selçuk K. yönetimindeki 50 ADD 863 plakalı kamyon seyir halindeyken lastiği yerinden çıktı. Yuvarlanan lastik, önce yol kenarındaki otobüs durağına, oradan da sekerek seyir halindeki 37 AAG 986 plakalı TIR’a çarptı. Yaşanan olay sırasında durakta bekleyen Feyzanur K., kırılan camların yüzüne gelmesiyle yaralanırken, TIR’da ise hasar oluştu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerince Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne götürülüp, tedaviye alındı. Kamyon sürücüsü işlemleri için emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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