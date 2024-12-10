Samsun'da şarampole devrilen TIR'ın sürücüsü yaralandı

Kaza, saat 18.45 sıralarında Havza ilçesi Samsun-Ankara kara yolu Bekdiğin mevkisinde meydana geldi. Mehmet Mert Tekeli idaresindeki 33 AZG 465 plakalı TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerleri aşıp, şarampole devrildi. Sürücü Mert yan yatan TIR’da sıkışırken, ihbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. TIR’da sıkışan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Yaralanan Tekeli, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Havza Devlet Hastanesi’ne götürülüp, tedaviye alındı.

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