Devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

Kaza, saat 17.30 sıralarında Samsun’un Atakum ilçesi Çamlıyazı Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre İbrahim Ağca idaresindeki 55 FL 118 plakalı odun yüklü traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Sürücü Ağca, aracın altında kaldı. Çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye görevlilerinin müdahalesiyle traktörün altından çıkarılan İbrahim Ağca’nın hayatını kaybettiği belirlendi. Ağca’nın cansız bedeni, otopsi için Samsun Adli Tıp Grup Başkanlığı’na götürüldü.

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