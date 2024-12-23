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        TIR ile ambulans çarpıştı; 1 yaralı

        SAMSUN'da TIR ile ambulansın kavşakta çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.12.2024 - 15:56 Güncelleme: 23.12.2024 - 16:00
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        TIR ile ambulans çarpıştı; 1 yaralı
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        SAMSUN’da TIR ile ambulansın kavşakta çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaza, saat 12.00 sıralarında İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi Samsun-Ankara kara yolunda meydana geldi. İddiaya göre, 08 AAK 606 plakalı TIR ile 55 EB 112 plakalı ambulans kavşakta çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan ambulans şoförü, sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürülüp, tedaviye alındı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Olay anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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