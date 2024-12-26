Emekli hemşirenin organları, 6 hastaya umut oldu

SAMSUN'dabeyin ölüm gerçekleşen emekli hemşire Emine Görgülü'nün (53) organları, nakil bekleyen 6 hastaya ulaştırıldı.

Beyin ödemi nedeniyle 5 gün önce Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvuran emekli hemşire, 1 çocuk annesi Emine Görgülü'nün dün beyin ölümü gerçekleşti. Bunun üzerine Emine Görgülü'nün ailesi tarafından bağışlanan 2 böbreği, karaciğeri, akciğeri ve 2 korneası Sağlık Bakanlığı ekipleri tarafından alınarak Erzurum, İstanbul ve Samsun'da nakil bekleyen 6 hastaya ulaştırıldı.

'HER GÜN 8-10 HASTA ORGAN TEMİN EDEMEDİĞİMİZ İÇİN HAYATINI KAYBEDİYORLAR'

Organ ve Doku Nakli Bölge Koordinatörü Mehmet Kazak, "Ülkemizde yaklaşık 34 bin organ ve doku bekleyen insanımız var. Maalesef bu bekleyen insanlarımızın her gün 8-10 tanesine organ temin edemediğimiz için hayatlarını kaybediyorlar. Sağlık İl Müdürlüğü, Samsun BKM'nin (Bölge Koordinasyon Merkezleri), Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin, OMÜ'nün (Ondokuz Mayıs Üniversitesi), Ulusal Koordinasyon Merkezi'mizin, Bakanlığımızın tüm çabası bu insanlarımıza organı temin etmek, en hızlı biçimde ulaştırmak ve bekleyen insanlarımıza bir an önce şifa olmak adına yapılan işlemler. Burada da vefat eden sağlıkçı arkadaşımızın ailesi, büyük onurlu davranışta bulunarak 6 ayrı insanımıza, 2 böbrek, 1 karaciğer, 1 akciğer ve 2 tane de kornea bekleyen hastalara yeni bir yaşam umudu verdi. Allah rahmet eylesin. Erzurum'da, İstanbul'a ve Samsun'da yaşayan hastalarımıza umut olduk" dedi.