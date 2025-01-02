Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Boşanma aşamasındaki eşini 5 yerinden bıçaklayıp, ağır yaraladı

        SAMSUN'da hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Birol Ordulu (45), çocuğundan anahtarı alıp evine gittiği boşanma aşamasındaki eşi Muradiye Ordulu'yu (38) 5 yerinden bıçaklayarak ağır yaraladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.01.2025 - 15:18 Güncelleme: 02.01.2025 - 15:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Boşanma aşamasındaki eşini 5 yerinden bıçaklayıp, ağır yaraladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        SAMSUN'da hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Birol Ordulu (45), çocuğundan anahtarı alıp evine gittiği boşanma aşamasındaki eşi Muradiye Ordulu'yu (38) 5 yerinden bıçaklayarak ağır yaraladı.

        Olay, 19 Mayıs ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Cemil Engizli Sokak'ta meydana geldi. Hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Birol Ordulu, çocuğundan evin anahtarlarını alıp, boşanma aşamasındaki eşi Muradiye Ordulu'nun evine gitti. Burada bir süre bekleyen Birol Ordulu, geldiğinde eşi ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle Birol Ordulu, eşi Muradiye Ordulu'yu 5 yerinden bıçakla yaraladı. Çığlık seslerini duyan komşular, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan 3 çocuk annesi Muradiye Ordulu, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bafra Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

        Soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        DEM heyetinden Kurtulmuş ve Bahçeli'ye ziyaret
        DEM heyetinden Kurtulmuş ve Bahçeli'ye ziyaret
        Kerem'in ölümünden 7 yıl sonra dava cinayete döndü!
        Kerem'in ölümünden 7 yıl sonra dava cinayete döndü!
        O anlar kameraya yansıdı! 'Daltonlar'dan haraç kurşunu!
        O anlar kameraya yansıdı! 'Daltonlar'dan haraç kurşunu!
        16 yaşında kayboldu 52 yıl sonra bulundu
        16 yaşında kayboldu 52 yıl sonra bulundu
        İbrahim Çelikkol -3 derecede denize girdi
        İbrahim Çelikkol -3 derecede denize girdi
        Bitcoin'de beklentiler ne yönde?
        Bitcoin'de beklentiler ne yönde?
        Kazada cinayet oldu! Barmene bıçaklı saldırı
        Kazada cinayet oldu! Barmene bıçaklı saldırı
        Mert Günok, Avrupa'da ilk 10'da!
        Mert Günok, Avrupa'da ilk 10'da!
        Köylüler ahır olarak kullanıyordu...
        Köylüler ahır olarak kullanıyordu...
        Faili meçhul cinayette sır perdesi aralandı!
        Faili meçhul cinayette sır perdesi aralandı!
        2025'te hangi modeller gelecek?
        2025'te hangi modeller gelecek?
        Yalıdaki kaçak yılbaşı partisine polis baskını
        Yalıdaki kaçak yılbaşı partisine polis baskını
        G.Saray'dan Eyüpspor'a yakın markaj!
        G.Saray'dan Eyüpspor'a yakın markaj!
        Aşk yeniden
        Aşk yeniden
        Fenerbahçe'de iki ayrılık kapıda!
        Fenerbahçe'de iki ayrılık kapıda!
        Esad rejimi Kasyun Dağını bomba üretim merkezi olarak kullanıyormuş
        Esad rejimi Kasyun Dağını bomba üretim merkezi olarak kullanıyormuş
        Beşiktaş'ın 11'i netleşiyor
        Beşiktaş'ın 11'i netleşiyor
        Ya kahve hiç olmasaydı?
        Ya kahve hiç olmasaydı?
        ABD'deki araçlı saldırıya dair neler biliniyor?
        ABD'deki araçlı saldırıya dair neler biliniyor?
        "Biraz düşünerek çocuk yapsınlar"
        "Biraz düşünerek çocuk yapsınlar"

        Benzer Haberler

        Samsun'da ters yönden giden otomobile 9 bin 267 lira ceza
        Samsun'da ters yönden giden otomobile 9 bin 267 lira ceza
        İlkadım Belediyesi "Ata Tohumu Seferberliği" başlattı
        İlkadım Belediyesi "Ata Tohumu Seferberliği" başlattı
        Samsun'da boşanma aşamasındaki eşi tarafından bıçaklanan kadın hastaneye ka...
        Samsun'da boşanma aşamasındaki eşi tarafından bıçaklanan kadın hastaneye ka...
        Daha önce çalıştığı otoparktan hırsızlık yaptı
        Daha önce çalıştığı otoparktan hırsızlık yaptı
        Karbonmonoksit gazından zehirlenen Hazal öldü
        Karbonmonoksit gazından zehirlenen Hazal öldü
        İlkokulda elektrik panosundan yangın çıktı, öğrenciler tahliye edildi
        İlkokulda elektrik panosundan yangın çıktı, öğrenciler tahliye edildi