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        Arkadaşını bıçaklayarak öldüren şüpheli, tutuklandı

        SAMSUN'da tartıştığı arkadaşı Özcan Kocatepe'yi (20) göğsünden bıçaklayarak öldüren Efe Demir (20), tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.01.2025 - 13:14 Güncelleme: 05.01.2025 - 13:15
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        Arkadaşını bıçaklayarak öldüren şüpheli, tutuklandı
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        SAMSUN'da tartıştığı arkadaşı Özcan Kocatepe’yi (20) göğsünden bıçaklayarak öldüren Efe Demir (20), tutuklandı.

        Olay, 3 Ocak’ta akşam saatlerinde Bafra ilçesi Emirefendi Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi'nde meydana geldi. Özcan Kocatepe ile arkadaşı Efe Demir arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi sonucu Efe Demir, Kocatepe’yi göğsünden bıçakladı. Şüpheli, arkadaşını bıçakladıktan sonra çevredekiler ile birlikte yardım etmeye çalıştı, ardından da kaçtı. Ağır yaralanan Kocatepe, çağırılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Özcan Kocatepe, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

        Şüpheli olaydan kısa süre sonra yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Efe Demir, çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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