Arkadaşını bıçaklayarak öldüren şüpheli, tutuklandı

SAMSUN'da tartıştığı arkadaşı Özcan Kocatepe’yi (20) göğsünden bıçaklayarak öldüren Efe Demir (20), tutuklandı.

Olay, 3 Ocak’ta akşam saatlerinde Bafra ilçesi Emirefendi Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi'nde meydana geldi. Özcan Kocatepe ile arkadaşı Efe Demir arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi sonucu Efe Demir, Kocatepe’yi göğsünden bıçakladı. Şüpheli, arkadaşını bıçakladıktan sonra çevredekiler ile birlikte yardım etmeye çalıştı, ardından da kaçtı. Ağır yaralanan Kocatepe, çağırılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Özcan Kocatepe, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.