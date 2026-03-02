MÜSİAD Samsun Şubesince iftar programı düzenlendi

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Burhan Özdemir, ABD ve İsrail ile İran arasında yaşanan çatışmaların bölgeyi ve dünyayı birinci derecede etkilediğini belirterek, "Eski dünya düzeni yıkıldı ama yeni dünya düzeni henüz kurulmadı." dedi.



MÜSİAD Samsun Şubesince Samsun Büyükşehir Belediyesi Şehit Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salonu'nda protokol üyeleri ve iş insanlarının katılımıyla iftar programı düzenlendi.



Türk tasavvuf müziği dinletisiyle başlayan programda Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından iftar gerçekleştirildi. İftar sonrası İl Müftüsü Seyfullah Çakır tarafından dua edildi.



Samsun Valisi Orhan Tavlı, programda yaptığı konuşmada, herkesin ramazanını tebrik ederek, "Türk ekonomisinin ilerlemesine büyümesine, ihracatın, üretimin, istihdamın her yıl artmasına, Türkiye'nin bir cazibe merkezi olarak öne çıkmasına çok değerli katkılarda bulunan MÜSİAD, kazanırken kendi çalışanlarından başlayarak aziz milletimize de kazandırmayı kanaat ve bereket kavramlarıyla ticaret yapmayı hiçbir zaman ihmal etmemiştir." dedi.



MÜSİAD Genel Başkanı Burhan Özdemir de Samsun'un yeni organize sanayi bölgeleri, ihtisas bölgeleri ile potansiyelini artırdığını vurguladı.



Özdemir, dünyanın kritik bir dönemden geçtiğini ifade ederek, yaşanan gelişmelerin geçici bir kriz olarak değerlendirilmemesi gerektiğini söyledi.



ABD ve İsrail ile İran arasında çatışmanın bölgeyi ve dünyayı birinci derecede etkilediğini belirten Özdemir, "Malum dünya son derece kritik günlerden geçiyor. Aslında güç dengeleri değişiyor. Uluslararası kurallar tekrar yeniden yazılıyor. Ben bunu şöyle özetliyorum kendimce. Eski dünya düzeni yıkıldı ama yeni dünya düzeni henüz kurulmadı." ifadelerini kullandı.



Özdemir, söz konusu sürecin geçici bir kriz dönemi olmadığını belirterek, "Bu tabii geçici bir kriz dönemi değil. 'İran, Amerika, İsrail arasında olan biten, bir hafta, on gün sonrasında son bulur. Biz tekrar kaldığımız yerden hayatımıza devam ederiz' diyebileceğimiz günleri çok geride bıraktığımızı düşünüyorum. Bu geçici bir kriz değil, bu aslında yeni dünya düzeninin doğum sancısı." diye konuştu.



Bu dünya düzeninin Türkiye'nin içinde bulunduğu coğrafyada vuku bulduğunu ifade eden Özdemir, şunları kaydetti:



"Malumunuz Arap Baharı döneminden itibaren zayıflayan coğrafya sonrasında Doğu Akdeniz'deki enerji kaynaklarının paylaşımı konusu, Asya'yla Avrupa arasındaki ticaret koridoru, İsrail'in bitmek tükenmek bilmeyen ve kendi varlığının sonuna geldiğini anladığı için sürekli saldırgan bir tavırla etrafa saldırması ve bunların hepsi. Suriye, Irak, İran, bunların hepsi... Yeni dünya düzeninin bizim coğrafyamızda zuhur edeceğinin de göstergeleri. Tabii bu tip dönemler son derece ekonomik kırılganlıklar getirir beraberinde. Bugün de onları yaşıyoruz. Belirsizlikler çok fazla. Ama ekonomik olduğu kadar aynı zamanda siyasal ve zihinsel olarak da güçlü olabilirsek ancak bu tip dönemleri ve problemsiz bir şekilde geçirme şansı olur ülkemizin."



Özdemir, Türkiye'nin güçlü bir liderlik etrafında birleşmesi gerektiğine dikkati çekerek, "Biz öyle inanıyoruz ki ülkemiz bu dönemi Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği etrafında güçlü bir iradeyle birleşmesi halinde inşallah tüm bu krizi bir fırsata çevirecek şekliyle içerisinden çıkacaktır. Çıkmak zorundadır. Çünkü bölgenin buna ihtiyacı var." şeklinde konuştu.



İslam dünyasının her türlü saldırıya karşı dimdik ayakta olduğunu göstererek birlik ve beraberlik içinde hareket etmesi gerektiğini vurgulayan Özdemir, "Yani bizim içeride, kendi içimizde, öncelikle Türkiye'de güçlü durmamız, birlik, beraberlik içerisinde durmamız ve dışarıya kesinlikle birbirinden ayrı, farklı fraksiyonlar halinde hareket eden, farklı fikirlerin içerisinde bulunan insanlar gibi bir görüntü vermememiz gerektiğini düşünüyorum. Güçlü bir liderimiz var. Onun etrafında hayırlısıyla toplanıp bu süreci selametle aşalım." değerlendirmesinde bulundu.



