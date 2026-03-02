Ladik Belediye Başkanı Topal'ın acı günü

Ladik Belediye Başkanı Adnan Topal'ın annesi Fatma Topal 85 yaşında hayatını kaybetti. Fatma Topal için Ladik Avcı Sultan Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Cenaze namazının ardından Topal, aile kabristanında toprağa verildi. Cenazeye, Samsun Milletvekilleri Orhan Kırcalı, Mehmet Karaman, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, AK Parti İl Başkanı Mehmet Köse, MHP İl Başkanı Burhan Mucur, ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

