Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Haberleri

        Samsun'da miniklerden tekne orucu iftarı

        Samsun'un Tekkeköy ilçesinde bulunan İstiklal Anaokulu öğrencileri, düzenlenen tekne orucu iftarında bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.03.2026 - 17:37 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'da miniklerden tekne orucu iftarı

        Samsun'un Tekkeköy ilçesinde bulunan İstiklal Anaokulu öğrencileri, düzenlenen tekne orucu iftarında bir araya geldi.

        Okulda gerçekleştirilen etkinlikte minikler, geleneksel tekne orucu uygulamasını deneyimleyerek ramazan ayının manevi atmosferini yaşadı.

        Gün boyu süren etkinliklerde öğrenciler hem eğlendi hem de paylaşma ve sabır gibi değerleri öğrendi.

        Etkinlik sonunda düzenlenen iftar programında çocuklar oruçlarını birlikte açtı.

        Programa, Tekkeköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Uzunlar ile Tekkeköy Şube Müdürü Elif Işın da katılarak öğrencilerin iftar sevincine ortak oldu.

        Okul yönetimi, katılımlarından dolayı Uzunlar ve Işın'a teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD Savunma Bakanı: İran'da rejim değişti
        ABD Savunma Bakanı: İran'da rejim değişti
        "İran uzun süreli bir savaşa hazır"
        "İran uzun süreli bir savaşa hazır"
        İsrail-ABD-İran hattında son durum!
        İsrail-ABD-İran hattında son durum!
        2 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        2 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        Uçuş iptalleri 6 Mart'a uzatıldı
        Uçuş iptalleri 6 Mart'a uzatıldı
        İran, Körfez ülkelerindeki hedeflere saldırıları sürdürüyor
        İran, Körfez ülkelerindeki hedeflere saldırıları sürdürüyor
        ABD-İsrail saldırısından kurtulan tek isim oldu!
        ABD-İsrail saldırısından kurtulan tek isim oldu!
        Demokratlardan ABD Başkanı Trump'a tepki
        Demokratlardan ABD Başkanı Trump'a tepki
        Avrupa'da doğalgaz fiyatlarına sert yükseliş
        Avrupa'da doğalgaz fiyatlarına sert yükseliş
        Trump İran'dan ne istiyor?
        Trump İran'dan ne istiyor?
        Bedelli askerliğe zam geliyor
        Bedelli askerliğe zam geliyor
        Beşiktaş’ta cemre sonunda düştü!
        Beşiktaş’ta cemre sonunda düştü!
        Emekli ikramiyesine zam gelecek mi?
        Emekli ikramiyesine zam gelecek mi?
        İnci ve elmastan ÖTV alınacak
        İnci ve elmastan ÖTV alınacak
        Kripto paraya vergiye yönelik tasarı TBMM'ye sunuldu
        Kripto paraya vergiye yönelik tasarı TBMM'ye sunuldu
        Dubai'de mahsur kaldılar
        Dubai'de mahsur kaldılar
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        2 kadın öğretmen ile 1 öğrenciyi bıçakladı! Lisede dehşet!
        2 kadın öğretmen ile 1 öğrenciyi bıçakladı! Lisede dehşet!
        Penaltı verilmeli miydi?
        Penaltı verilmeli miydi?
        "Duyduğumda şaşırdım"
        "Duyduğumda şaşırdım"

        Benzer Haberler

        Ladik Belediye Başkanı Topal'ın acı günü
        Ladik Belediye Başkanı Topal'ın acı günü
        Samsun'da 11 yıl 10 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Samsun'da 11 yıl 10 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Üniversiteli cinayetinde Yargıtay kararı sonrası 2 kardeşe hapis
        Üniversiteli cinayetinde Yargıtay kararı sonrası 2 kardeşe hapis
        Samsun'da 2025'te bin 12 ton bal ve 38 ton bal mumu üretildi
        Samsun'da 2025'te bin 12 ton bal ve 38 ton bal mumu üretildi
        Yeşilay'dan Samsun'da bağımlılıkla mücadele seferberliği
        Yeşilay'dan Samsun'da bağımlılıkla mücadele seferberliği
        Samsun'da çöpten elde edilen ısıyla seralarda çiçek üretiliyor
        Samsun'da çöpten elde edilen ısıyla seralarda çiçek üretiliyor