Salıpazarı Belediye Meclisi'nin mart ayı toplantısı yapıldı
Salıpazarı Belediye Meclisi'nin mart ayı olağan toplantısı Belediye Başkanı Refaettin Karaca başkanlığında gerçekleştirildi.
Gündem maddelerine geçilmeden önce değerlendirmelerde bulunan Başkan Karaca, son günlerde Orta Doğu'da yaşanan gelişmelere değindi.
Türk milletinin tarih boyunca güçlüden değil, haklıdan yana tavır aldığını vurgulayan Karaca, bölgede artan gerilimin endişe verici olduğunu belirtti. İsrail’in saldırgan politikalarının kan ve gözyaşına neden olduğunu ifade eden Karaca, dünya kamuoyunun bu gelişmeler karşısında sessiz kalmaması gerektiğini söyledi.
Hem ABD'yi hem de İsrail'i şiddetle kınadıklarını belirten Karaca, saldırıların bir an önce sona ermesini temenni ettiklerini vurguladı.
