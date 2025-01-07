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        Ters yönde ilerleyen otomobilin sürücüsüne 9 bin 267 lira ceza

        SAMSUN'un Canik ilçesinde ters yönde seyreden otomobilin sürücüsüne 9 bin 267 lira para cezası uygulandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.01.2025 - 11:20 Güncelleme: 07.01.2025 - 11:25
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        Ters yönde ilerleyen otomobilin sürücüsüne 9 bin 267 lira ceza
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        SAMSUN'un Canik ilçesinde ters yönde seyreden otomobilin sürücüsüne 9 bin 267 lira para cezası uygulandı.

        Canik ilçesi İlkadım Bulvarı'nda 4 Ocak'ta saat 13.00 sıralarında otomobiliyle ters yönde ilerleyen sürücü, hata yaptığını fark edince U dönüşü yaptı. O anlar başka bir sürücü tarafından görüntülendi. Görüntülerin yayınlanması üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, sürücü ile otomobilin plakasını tespit etti. Ekipler, Trafik Kanunu'nun 'Karayollarında trafiğin akışı' başlıklı 46'ncı maddesi uyarınca sürücüye 9 bin 267 lira idari para cezası uyguladı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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