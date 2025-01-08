Samsunspor, Kayserispor maçına hazırlanıyor

Nuri Asan Tesisleri’nde, ısınma hareketleri ile başlayan antrenman, 3 takımlı dar alan oyunu ile sürdü. Teknik direktör Thomas Reis yönetimindeki idman, şut çalışmasının ardından son buldu.

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