Samsunspor – Gaziantep FK: 2 – 1
STAT: Yeni 19 Mayıs HAKEMLER: Ümit Öztürk, Bilal Gölen, Emrah ÜnalSAMSUNSPOR: Okan Kocuk, Yunus Emre Çift, Lubomir Satka, Zeki Yavru, Marc Joel Bola, Youssef Ait Benasser, Olivier Ntcham (Dk.
STAT: Yeni 19 Mayıs
HAKEMLER: Ümit Öztürk, Bilal Gölen, Emrah Ünal
SAMSUNSPOR: Okan Kocuk, Yunus Emre Çift, Lubomir Satka, Zeki Yavru, Marc Joel Bola, Youssef Ait Benasser, Olivier Ntcham (Dk. 59 Celil Yüksel), Emre Kılınç, Carlos Holse (Dk. 80 Soner Aydoğdu), Kingsley Schindler (Dk. 59 Nany Dimata), Marius Moundilmadji (Dk. 74 Ercan Kara)
GAZİANTEP FK: Burak Bozan, Arda Kızıldağ, Mustafa Eskihellaç, Kacper Kozlowski (Dk. 46 Halil İbrahim Dervişoğlu), Cyril Mandouki (Dk. 86 Ogün Özçiçek), Deian Sorescu (Dk. 70 Salem M’Bakata), Badou Ndiaye, Emmanuel Boateng (Dk. 46 Kenan Kodro), Quentin Daubin, Bruno Viana, David Okereke (Dk. 46 Christtopher Lungoyi)
GOLLER: Dk. 45 Moundilmadji, Dk. 84 Soner Aydoğdu (Samsunspor) – Dk. 47 Kenan Kodro (Gaziantep FK)
SARI KARTLAR: Carlos Holse, Nany Dimata, Emre Kılınç, Ercan Kara (Samsunspor) – David Okereke, Cyril Mandouki (Gaziantep FK)
Süper Lig’in 21’inci haftasında Samsunspor, kendi sahasında karşılaştığı Gaziantep FK’yı 2 – 1 yendi.
13’üncü dakikada ani gelişen Samsunspor atağında Holse’nin pasıyla buluşan Ntcham’ın ceza sahası dışından kaleye çektiği şut az farkla yandan auta çıktı.
43’üncü dakikada Sorescu’nun kullandığı köşe vuruşunda topa iyi yükselen Okereke’nin kafa vuruşunda top az farkla yandan auta çıktı.
45’inci dakikada Holse’nin ceza sahasına yaptığı ortada Schindler’in kafayla arkaya gönderdiği topun gelişine vuran Moundilmadji’nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1 – 0
Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 sonuçlandı.
47’nci dakikada Satka’nın geri pasında kaleci Okan'ın, tekrar Satka’ya gönderdiği topta Kenan Kodro araya girdi. Sağ çaprazdan Kenan Kodro’nun vuruşunda top ağlarla buluştu: 1 – 1
52’nci dakikada Emre Kılınç’ın pasıyla buluşan Holse, kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda kaleye çektiği şutu kaleci Burak kornere çıkarttı.
54’üncü dakikada Ndiaye’nin pasıyla buluşan Kenan Kodro’nun ceza sahası dışından kaleye çektiği şutu kaleci Okan, iki hamlede kontrol etti.
84’üncü dakikada ani gelişen atakta Bola’nın ceza sahasına yaptığı ortada Ercan Kara’nın indirdiği topun gelişine vuran Soner Aydoğdu’nun vuruşunda top ağlarla buluştu: 2 – 1
88’inci dakikada Lungoyi’nin ceza sahası çaprazından kaleye çektiği şut az farkla üstten auta çıktı.
Karşılaşma 2 – 1 sonuçlandı.
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