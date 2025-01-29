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        Sit alanında kaçak kazı yapan 3 şüpheli yakalandı

        SAMSUN'un İlkadım ilçesindeki sit alanında kaçak kazı yapan 3 şüpheli, suçüstü yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.01.2025 - 10:07 Güncelleme: 29.01.2025 - 10:10
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        Sit alanında kaçak kazı yapan 3 şüpheli yakalandı
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        SAMSUN’un İlkadım ilçesindeki sit alanında kaçak kazı yapan 3 şüpheli, suçüstü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesindeki sit alanında izinsiz kazı yapıp, kültür varlığı arayan definecilerin yakalanması için çalışma yürüttü. Ekipler, operasyonda, yerin 4 metre derinliğine inip 10 metre uzunluğunda tünel kazan V.S. (63), R.Ö.H. (35) ve D.Ö.'yü (45) suçüstü yakaladı. Yapılan aramalarda hilti, balyoz, kazma, kürek, vantilatör ve halat ele geçirildi. Şüpheliler hakkında, 'Kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanununa muhalefet' suçundan işlem başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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