Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        20 dakikada çaldığı otomobille kaçan şüpheli yakalandı

        SAMSUN'unAtakum ilçesinde otoparktaki otomobilin kapısını 20 dakikada açıp, düz kontak yaparak çalan B.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.01.2025 - 12:39 Güncelleme: 31.01.2025 - 12:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        20 dakikada çaldığı otomobille kaçan şüpheli yakalandı
        ABONE OL

        SAMSUN'unAtakum ilçesinde otoparktaki otomobilin kapısını 20 dakikada açıp, düz kontak yaparak çalan B.Ş. (41) yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, 29 Ocak'ta Atakum ilçesindeki bir otoparktan otomobil çalındığı ihbarı sonrası çalışma başlattı. Güvenlik kameralarını izleyen ekipler, şüphelinin B.Ş. olduğunu tespit etti. Görüntülerde B.Ş.'nin yanında bulunan lokma takımı ile yaklaşık 20 dakika boyunca kapıyı zorlayarak açtığı, ardından da düz kontak yaptıktan sonra otomobil ile kaçtığı görüldü. Ekipler, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameralarından yola çıkarak şüpheliyi dün İlkadım ilçesinde sokakta yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli, emniyete götürüldü. Soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ekrem İmamoğlu ifade verdi
        Ekrem İmamoğlu ifade verdi
        İstanbul'da 'altın' katliamı!
        İstanbul'da 'altın' katliamı!
        Muhtemel rakipler belli oldu!
        Muhtemel rakipler belli oldu!
        Şara ilk kez ulusa sesleniş konuşması yaptı
        Şara ilk kez ulusa sesleniş konuşması yaptı
        Eski kocasını sevgilisine boğdurtmuş!
        Eski kocasını sevgilisine boğdurtmuş!
        Aras Bulut İynemli'nin acı günü
        Aras Bulut İynemli'nin acı günü
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        3'üncü oteli yaptırdığı ortaya çıktı!
        3'üncü oteli yaptırdığı ortaya çıktı!
        "Okan Buruk hayal dünyasından çıkar!"
        "Okan Buruk hayal dünyasından çıkar!"
        Bankanın 56 milyon TL'sini alıp kaçmışlardı! Aile boyu soygun!
        Bankanın 56 milyon TL'sini alıp kaçmışlardı! Aile boyu soygun!
        "Fenerbahçe istediğini aldı"
        "Fenerbahçe istediğini aldı"
        En düşük emekli maaşı kanun teklifi TBMM'de kabul edildi
        En düşük emekli maaşı kanun teklifi TBMM'de kabul edildi
        Giresun'dan NBA All-Star'a!
        Giresun'dan NBA All-Star'a!
        Aşk bitti
        Aşk bitti
        Fenerbahçe transferi açıkladı!
        Fenerbahçe transferi açıkladı!
        'Bay dublaj' hayatını kaybetti
        'Bay dublaj' hayatını kaybetti
        Esnafa para cezası mı geliyor?
        Esnafa para cezası mı geliyor?
        Türk-İş açıkladı: Açlık sınırı asgari ücreti geçti
        Türk-İş açıkladı: Açlık sınırı asgari ücreti geçti
        ABD'deki uçak kazasında son gelişmeler neler?
        ABD'deki uçak kazasında son gelişmeler neler?
        Turizm gelirinde yüzde 8,3 artışla Cumhuriyet rekoru kırıldı
        Turizm gelirinde yüzde 8,3 artışla Cumhuriyet rekoru kırıldı

        Benzer Haberler

        Alaçamspor Bocce Takımı sporcusu Selma Kalanç, raffada Türkiye ikincisi old...
        Alaçamspor Bocce Takımı sporcusu Selma Kalanç, raffada Türkiye ikincisi old...
        Bafra Belediye Başkanı Kılıç'a milli sporcudan ziyaret
        Bafra Belediye Başkanı Kılıç'a milli sporcudan ziyaret
        10 yaşındaki kızı Sezin'i trafik kazasında kaybeden anne: O kadın şu an ev...
        10 yaşındaki kızı Sezin'i trafik kazasında kaybeden anne: O kadın şu an ev...
        Samsun merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 6 zanlı yakalandı
        Samsun merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 6 zanlı yakalandı
        Dramatik köy trajedisi "Kanlı Düğün" balesi, Samsun'da ilk kez seyirciyle b...
        Dramatik köy trajedisi "Kanlı Düğün" balesi, Samsun'da ilk kez seyirciyle b...
        Samsun'da 4 bin 928 sentetik ecza hapı ele geçirildi
        Samsun'da 4 bin 928 sentetik ecza hapı ele geçirildi