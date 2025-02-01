Destici: Kimse yaptığı disiplinsizliği Atatürk'ün isminin arkasına sığınarak yok sayamaz

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, teğmenlerin ihracına ilişkin, "Kimse yaptığı disiplinsizliği Mustafa Kemal Atatürk'ün isminin arkasına sığınarak yok sayamaz ya da meşru göstermeye çalışamaz. Bir meşruiyet kazandıramaz" dedi.

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde bulunan özel bir otelin toplantı salonunda basın toplantısı düzenleyen BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, 5 teğmenin Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından ihracına ilişkin açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin, yeni darbelere zemin hazırlayacak ya da onları hatırlatacak her türlü davranışa tahammülü kalmadığını söyleyen Mustafa Destici, "Mustafa Kemal Atatürk üzerinden milleti ayrıştırmaya çalışanlar, büyük bir yanlışın içindedirler. Yaptıkları hukuksuzlukları, disiplinsizlikleri ya da postmodern darbeleri ya da laiklik adı altında yaptıkları zulümleri kimse bize Mustafa Kemal Atatürk'ün ismini kullanarak yutturamaz" diye konuştu.

'ATATÜRK HEPİMİZİN ORTAK DEĞERİDİR'

Destici, "Bakın Türkiye'de 5 teğmenin ve 3 subayın ihracı konuşuluyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkarak Kurtuluş Savaşı'nı başlatmış, Milli Kuvayi'nin temelleri atılmıştır. Bu Türk milletinin her bir ferdinin elbette ki Kurtuluş Savaşı'nda atalarının, ceddinin emeği ve katkısı vardır. Mustafa Kemal Atatürk, Gazi Mustafa Kemal Paşa hem Kurtuluş Savaşımızın başkomutanıdır hem de Meclis'in, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilk başkanıdır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ilk cumhurbaşkanıdır. Bundan dolayı da Atatürk hepimizin ortak değeridir. O yüzden kimse Atatürk üzerinden bu millete zulmedemez. Bir kere bunu reddettiğimizi ifade etmek istiyorum. Kimse yaptığı disiplinsizliği Mustafa Kemal Atatürk'ün isminin arkasına sığınarak yok sayamaz ya da meşru göstermeye çalışamaz. Bir meşruiyet kazandıramaz. Bu milletin ortak adı, büyük Türk milletidir. Kürt’üyle, Türkmen’iyle, Laz’ıyla, Çerkez’iyle, Alevi’siyle, Sünni’siyle milletimizin adı büyük Türk milletidir. Yine tırnak içinde 'Ne mutlu Türküm diyene' diyerek de kimse yaptığı yanlışı yine meşru gösteremez" dedi.

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