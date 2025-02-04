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        Kum ocağında iş makinesi devrildi: 1 ölü

        SAMSUN'un Bafra ilçesinde kum ocağında devrilen iş makinesinin operatörü Mustafa Büyükbektaş (50) hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.02.2025 - 15:28 Güncelleme: 04.02.2025 - 15:30
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        Kum ocağında iş makinesi devrildi: 1 ölü
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        SAMSUN'un Bafra ilçesinde kum ocağında devrilen iş makinesinin operatörü Mustafa Büyükbektaş (50) hayatını kaybetti.

        Olay, saat 09.00 sıralarında Asar Mahallesi Zahana mevkisinde meydana geldi. Kum ocağında çalışma sırasında Mustafa Büyükbektaş'ın kullandığı iş makinesi devrildi. İş makinesinin altında kalan Büyükbektaş, olay yerinde hayatını kaybetti. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Mustafa Büyükbektaş’ın cansız bedeni yapılan incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı.

        Olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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