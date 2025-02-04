Kum ocağında iş makinesi devrildi: 1 ölü

Olay, saat 09.00 sıralarında Asar Mahallesi Zahana mevkisinde meydana geldi. Kum ocağında çalışma sırasında Mustafa Büyükbektaş'ın kullandığı iş makinesi devrildi. İş makinesinin altında kalan Büyükbektaş, olay yerinde hayatını kaybetti. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Mustafa Büyükbektaş’ın cansız bedeni yapılan incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı.

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